French News: Pas de milliards de taxes pour un nouveau projet d’avion de chasse

"DIE LINKE rejette le développement d'un milliardaire européen de chasseurs à réaction. En ce qui concerne les mesures actuelles d'approvisionnement militaire telles que l'A400M ou l'Eurofighter, il est prévisible que le futur système de combat aérien germano-franco-espagnol deviendra l'aéroport de Berlin d'armement BER et consomme des milliards en argent des contribuables ", explique Sevim Dagdelen, vice-président Le groupe DIE LINKE, sur le projet de signature d'un accord-cadre par la ministre de la Défense, Ursula von der Leyen. Dagdelen poursuit: "Ce projet militaire de grande envergure, en cours depuis des décennies, est une licence permettant d'imprimer de l'argent pour des entreprises de défense. Les milliards de dollars dépensés en armement devraient être mieux dépensés en éducation, en soins et en logement. Le gouvernement fédéral sape également le contrôle des exportations d'armes allemand, déjà sanglant, par le biais du projet conjoint transnational, afin de pouvoir livrer des armes dans les régions en crise et les dictatures encore plus impitoyablement qu'auparavant. Le futur "système aérien de combat" réaffirme la nécessité d'une interdiction légale des exportations d'armes. "

