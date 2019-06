French News: Perspectives hebdomadaires: la Fed porteuse d’espoir

Source: Boerse Frankfurt17. Juin 2019. FRANKFURT (Bourse de Francfort). Les nombreux conflits que le président américain Trump a suscités – que ce soit avec la Chine, le Mexique, l’Europe ou l’Iran – continuent de façonner les marchés. Dans le même temps, toutefois, on s’attend à ce que la Réserve fédérale américaine abaisse bientôt ses taux directeurs. Ainsi, le DAX était vendredi soir après des jours difficiles, avec une légère augmentation de 0,42% en moyenne hebdomadaire à 12 096 points du marché. Lundi matin, l’indice est de 12.124 Punkte.Fed comme un “réassureur” “Malgré le conflit commercial persistant et l’aggravation de la situation géopolitique, les investisseurs sur les marchés boursiers, la confiance en la raison (non) perdue”, a commenté Markus Reinwand Helaba. Avec la Réserve fédérale américaine, ils auraient un “réassureur” fiable. “Une faible inflation permet une réduction des taux d’intérêt”

“Un règlement rapide du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, ayant un impact positif sur les marchés boursiers, n’est pas en vue”, note Robert Halver de la Baader Bank. Mais une politique monétaire souple dans le monde entier fera tout son possible pour éviter les dommages de l’économie mondiale. “Une fois de plus, les chiffres d’inflation américains plus faibles laissent la Fed à la possibilité de baisser les taux d’intérêt.” Les économies sur taux d’intérêt restant une forme sérieuse d’investissement, le marché boursier bénéficiera d’un bonus spécial, même si ses qualités fondamentales s’affaiblissent.Charting: une évasion menace de se terminer D’un point de vue technique, les risques l’emportent sur les risques à court terme, explique Christian Schmidt de Helaba. “Dernièrement, le DAX a réussi à s’établir au-dessus du support à 12 096, mais n’a pas réussi à franchir la zone de résistance à 12 213/12 241 points”, explique l’analyste technique. En bas, il y a un “grand” retracement à 12 086 et la moyenne de 144 semaines à 12 052 points. “Compte tenu d’un indice négatif de MACD à long terme, la probabilité d’une épidémie est plus faible.”

Données commerciales et économiques importantes de Schmidt Mardi, 18 juin, 11 heures. Allemagne: Indicateur de climat économique ZEW, juin. Selon DekaBank, les données économiques récentes sur le commerce extérieur et la production industrielle laissent présager un deuxième trimestre décevant. Cela sera également exprimé par l’indice ZEW de juin Mercredi 19 juin à 20 heures. États-Unis: décision relative au taux d’intérêt Réserve fédérale américaine Les observateurs du marché ne s’attendent pas encore à une hausse des taux d’intérêt à la suite de cette réunion. De l’avis de la Commerzbank, il s’agit avant tout de préparer le basculement de la politique monétaire. Mais au plus tard en septembre, la banque centrale prendra des mesures et lancera un cycle d’assouplissement monétaire dans le monde entier. Vendredi 21 juin à 10 heures. Zone euro: Indice des directeurs d’achat, juin. Selon Commerzbank, les indices des responsables des achats n’ont guère changé. Ainsi, il reste probablement avec la scission de l’économie avec une récession dans le secteur industriel et une expansion dans le secteur des services. De Anna-Maria Borse17. Juin 2019, © Deutsche Börse AG

