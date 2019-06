French News: Politique de l’Iran: l’UE doit rester à l’écart des États-Unis

Source: La gauche “Je me félicite de la décision des ministres des Affaires étrangères de l’UE de ne pas suivre la ligne américaine. C’est un signe de rationalité à l’époque des temps irrationnels “, a déclaré Andrej Hunko, porte-parole politique européen de DIE LINKE, à l’occasion des allégations des États-Unis contre l’Iran concernant des attaques contre des pétroliers dans le golfe d’Oman. Hunko poursuit: “De nombreuses guerres américaines et de l’OTAN ont été déclenchées et justifiées par des mensonges. Lors de la guerre du Vietnam, il s’agissait de l’incident du Tonkin, du fer à cheval au Kosovo et des armes de destruction massive alléguées dans la guerre d’Iraq, ce qui nécessite un examen indépendant des événements survenus dans le golfe d’Oman. Une telle enquête a été proposée par le Secrétaire général des Nations Unies, Guterres. Cela pourrait éclairer les ténèbres et atténuer l’effet d’escalade.Je demande instamment au gouvernement fédéral et à l’UE de garder leurs distances avec la politique américaine en matière de politique iranienne. La politique de l’administration Trump est conçue pour l’escalade et peut provoquer une guerre. L’UE ne doit en aucun cas soutenir ce cours. “

