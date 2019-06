French News: Premier ministre: Nous sommes ouverts à d’autres changements qui amélioreront le système éducatif

Source: Président de la Pologne en polonais

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a assuré que les idées soumises et acceptées lors de la réunion seraient mises en œuvre dans la mesure du possible. Il a également souligné l’importance de la présence et de la participation de tous les groupes. Pour la première fois, les étudiants ont tellement parlé et leur point de vue a été capté ici – a-t-il ajouté, résumant la participation des étudiants aux entretiens. avec la Section nationale de l’éducation et de l’éducation de NSZZ Solidarność, qui concerne notamment: augmente pour les enseignants. Il a souligné que l’augmentation de cette année améliorerait la situation financière des enseignants. Nous sommes ouverts à tout changement susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’ensemble du système éducatif national, a déclaré Mateusz Morawiecki, auquel ont notamment participé les enseignants, les étudiants, des représentants d’organisations non gouvernementales, d’universités et d’institutions liées à l’éducation, des parlementaires, ainsi que des experts du Ministère de l’éducation nationale, du Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur et du Ministère des entreprises et de la technologie.

