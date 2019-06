French News: Première chaire sur le changement climatique et la santé en Allemagne

Source: Charité – Universitatsmedizin Berlin Prof. dr. Axel Radlach Pries, Doyen de la Charité, souhaite la bienvenue au Prof. Dr. med. Sabine Gabrysch à la Charité. Photo: Peitz / CharitéCommuniqué de presse commercial de la Charité – Universitätsmedizin Berlin et de l’Institut de recherche sur l’impact du climat de Potsdam Le changement climatique tombe-t-il malade? Afin d’étudier les liens entre le changement climatique et la santé de la population, la Charité – Universitätsmedizin Berlin a créé la première chaire de ce pays consacrée au changement climatique et à la santé en collaboration avec l’Institut de recherche sur l’impact du climat de Potsdam (PIK). Pour le nouveau poste, le médecin et épidémiologiste Prof. Dr. med. Dr. Sabine Gabrysch. Les effets du changement climatique sur la santé humaine sont multiples. Le professeur Gabrysch a pour objectif de les étudier et de développer des solutions. “Jusqu’à présent, l’accent a été mis sur les conséquences des vagues de chaleur et la propagation des maladies infectieuses tropicales”, a déclaré le scientifique. “Mais la sécurité alimentaire est également menacée lorsque la pluie cesse, trop forte, trop tard ou trop tôt.” Dans ce contexte, les populations les plus pauvres des pays dotés de systèmes de protection sociale inadéquats sont particulièrement touchées. “Si des sécheresses plus fréquentes entraînent la malnutrition chez les femmes enceintes, les enfants à naître peuvent subir des dommages permanents, avec des conséquences pour la santé toute leur vie”, explique le Pr Gabrysch. “Dans mes recherches, j’aimerais donc accorder une attention particulière au sujet de la nutrition en tant que lien important entre l’environnement et la santé.” Au PIK, le professeur Gabrysch travaillera en étroite collaboration avec des économistes agricoles qui étudieront l’interaction entre l’agriculture et le changement climatique. Par exemple, le médecin et l’épidémiologiste aimeraient effectuer des recherches. l’impact de l’évolution de l’agriculture sur les habitudes alimentaires et la santé de diverses populations des pays en développement et en transition. “Parallèlement, j’aimerais examiner l’efficacité et le développement de solutions dites gagnant-gagnant – des solutions bénéfiques pour l’homme et pour l’environnement”, a ajouté le professeur Gabrysch. “Les exemples vont des méthodes d’agriculture agroécologique aux villes respectant les piétons et les cyclistes.” La scientifique envisage de limiter ses recherches au changement climatique, mais de s’inscrire dans le concept plus large de “santé planétaire” et donc d’autres aspects des changements environnementaux induits par l’homme, tels que Perte de biodiversité et dégradation des sols, à prendre en compte. “Le grand objectif est: des personnes en bonne santé sur une planète en bonne santé”, souligne le professeur Gabrysch. “Grâce à mes recherches, je souhaite contribuer à l’amélioration de la santé des populations du monde entier et, en même temps, à la stabilisation des systèmes naturels dont dépend finalement l’humanité.” En lien avec la chaire, le professeur Gabrysch assumera la direction du département de recherche sur la résistance au climat de PIK , La chaire de professeur récemment créée est également soutenue par la Fondation Charité et est reliée à l’Institut de la Charité pour la santé publique. Sabine GabryschAprès ses études de médecine à l’université Eberhard Karls de Tübingen, à l’université Ruprecht-Karls de Heidelberg et à l’université américaine Brown de Providence, Sabine Gabrysch est devenue membre de l’université de médecine vétérinaire. Tuebingen docteur en médecine. Elle a travaillé en tant que médecin assistant en Suède avant de terminer ses études de doctorat à la London School of Hygiene & Tropical Medicine. Elle a ensuite rejoint l’Institute of Global Health de l’Hôpital universitaire de Heidelberg, où elle a achevé son habilitation en 2014, en prenant la direction de la Section Epidémiologie et biostatistique et de la Direction adjointe. En 2018, l’actrice aujourd’hui âgée de 43 ans a été nommée professeure imprévue et récompensée pour ses recherches au Bangladesh par le “Prix de la science courageuse” de l’État de Bade-Wurtemberg.Téléchargements

