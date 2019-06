French News: Sécuriser le logement abordable

Source: CDU-CSU

17/06/2019

La coalition approuve la réforme de l’impôt foncier

La grande coalition s’est mise d’accord sur une réforme de l’impôt foncier pour les terrains et les appartements. Les conditions-cadres continueront d’être définies par la Confédération. Mais les États fédéraux et les municipalités ont plus de marge de manœuvre pour percevoir la taxe. Le vice-président d’Union Fraction, Andreas Jung, parle d’un “parcours décisif”.

La taxe foncière est une taxe annuelle qui s’applique aux terrains et aux appartements. Il est payé par les propriétaires ou les locataires. L’impôt foncier est extrêmement important pour les municipalités, car il couvre environ 15% de leurs recettes fiscales. Ceux-ci sont utilisés pour payer les rues, les piscines ou les théâtres.

Avec la soi-disant clause d’ouverture, les États fédérés peuvent désormais compléter la loi fiscale fédérale fondamentale à leur propre discrétion, “cela correspond à la nature de la taxe, car elle profite à 100% aux municipalités”, a déclaré Andreas Jung.

Accord atteint

En vertu d’une décision de la Cour constitutionnelle fédérale, une réforme de la fiscalité immobilière doit être adoptée d’ici la fin de l’année. Sinon, les municipalités subiront des pertes de revenus. Un accord a été trouvé au sein du comité de coalition: “Le résultat du comité de coalition est un pas décisif sur la voie d’une nouvelle réglementation de l’impôt foncier”, souligne Jung. “Nous nous concentrons maintenant sur des discussions constructives sur le projet d’amendement constitutionnel au Bundestag et au Bundesrat.”

Champ d’application pour les pays et les municipalités

Jung précise que la clause d’ouverture ouvre aux pays la portée nécessaire: “C’est aussi un engagement fort en faveur du fédéralisme et de l’autonomie locale. De cette manière, le logement abordable peut être sécurisé et la bureaucratie inutile évitée. “Car l’ouverture totale des lois de son pays permettrait des solutions sur mesure, souligne Jung. “C’est la réponse aux différentes situations entre Kiel et Constance, entre les cités-États et les États territoriaux, entre les centres urbains et les zones rurales.”

