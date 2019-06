Source: Russie – Conseil de la fédération

Le président du Conseil de la fédération a participé à la journée d’ouverture de l’exposition «Schukin. Biographie de la collection.

Valentina Matvienko Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Ivanovna, représentante de l’organe exécutif de la ville de Saint-Pétersbourg, a participé à la journée d’ouverture de l’exposition «Schukin. Biographie de la collection. L’événement a eu lieu au Musée des Beaux-Arts Pouchkine. A.S. Pouchkine.

«Cette exposition est un hommage de gratitude et de respect à la mémoire de Sergei Schukin, notre compatriote exceptionnel, connaisseur et connaisseur d’art remarquable, a déclaré Valentina Matvienko.

L’intérêt pour les musées dans notre pays est énorme

Le président du Conseil de la fédération a souligné que Sergueï Schoukine, dont le nom figure parmi les plus célèbres mécènes nationaux, cherchait à faire en sorte que les pièces de sa collection restent en Russie.

“L’intérêt pour les musées dans notre pays est énorme”, a poursuivi le président de la Chambre haute du Parlement russe. “Ceci est un indicateur d’une société riche et spirituellement saine.” Valentina Matvienko a lu le décret présidentiel sur l’octroi de la citoyenneté russe et a présenté des passeports russes au petit-fils de Sergei Shchukin, Andre-Marc Delococ-Fourcot, et à sa femme, Christine Pandelle. archives du musée Pouchkine à eux. A.S. Pouchkine est le dernier passeport russe de Sergueï Schoukine, lors de laquelle le ministre de la Culture de la Fédération de Russie, Vladimir Medinsky, a souligné que la culture ne connaît pas de frontières, de sanctions et de restrictions internationales et que le directeur du Musée des Beaux-Arts de Pouchkine a pris part à l’événement. A.S. Pushkina Marina Loshak, directrice de l’Ermitage, Mikhaïl Piotrovski, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France auprès de la Fédération de Russie Sylvie Bermann, présidente du musée des Beaux-Arts Pouchkine A.S. Pushkina Irina Antonova dans l’exposition «Schukin. Biographie de la collection »présente environ 150 œuvres de peinture et de sculpture issues de la collection de Sergei Schukin, notamment des peintures de C. Monet, P. Cézanne, P. Gauguin, A. Matisse, P. Picasso, A. Derain et A. Russo.

