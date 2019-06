French News: Venez là où vit la science!

Source: Forschungszentrum Julich-Eye auf! Il y a beaucoup à découvrir. Le dimanche 7 juillet 2019, c’est enfin l’heure. Le Forschungszentrum Jülich ouvre ses portes à la “Journée de la curiosité”. Sous le slogan “Un voyage dans le futur”, plus de 60 instituts présentent leurs domaines de recherche et leurs domaines de spécialisation. De 10 à 17 heures, tous les visiteurs curieux peuvent explorer le campus et, avec les scientifiques, jeter un regard sur le monde de demain.

Les personnes curieuses sont les bienvenues le dimanche 7 juillet 2019 de 10h00 à 17h00.Merveilleux! Merci pour la belle journée. C’était vraiment génial! Nous étions tous excités! Impressionné par l’abondance de présentations, les opportunités d’apporter cela aux enfants et aux familles. Ils ont suscité et ont suscité notre curiosité! Les réactions de la dernière journée portes ouvertes donnent un aperçu de ce à quoi les quelque 20 000 invités peuvent s’attendre lors de l’événement de l’été de cette année. La gamme de sujets présentés ici est aussi colorée que la recherche sur le campus est diversifiée. Cela va des domaines de l’énergie, des technologies de l’information, de l’environnement et du climat à la recherche sur la santé et les matériaux. Si vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités de formation et de carrière, vous trouverez également des offres appropriées. Se rapprocher du supercalculateur JUWELS dans le centre de calcul du JSCC Copyright: Forschungszentrum Jülich / R.-U. LimbachPour tous les passionnés de technologie, cette journée offre l’occasion de découvrir de près les infrastructures techniques de la recherche de pointe de Jülich. Ceux-ci incluent, par exemple, le superordinateur JUWELS du Jülich Supercomputing Center (JSC). Ses performances théoriques de 12 pétaflops sont à peu près équivalentes à la puissance de calcul de 60 000 PC modernes. La Helmholtz Nano Facility (HNF), une salle blanche de 1000 mètres carrés dédiée à la recherche sur les nanostructures, est tout aussi impressionnante. L’appareil peut être considéré comme un grand établi pour les plus petits objets. “Gulliver dans le royaume des Nanos” est également le nom du programme HNF. La recherche à Jülich tient toujours compte des avantages pratiques, selon le Living Lab Energy Campus (LLEC). Dans le cadre du projet, certaines parties du campus constituent un véritable laboratoire d’investigation des futurs systèmes énergétiques. Ainsi, le Forschungszentrum répète la transition énergétique localement sur la base d’un autotest. “Le moment est propice à l’électromobilité”, “La voiture à pile à combustible” ou “Le stockage de l’énergie de demain” sont d’autres thèmes du programme sur le thème de l’énergie. Le transfert de connaissances et son application concrète sont également ailleurs. “Le changement structurel affecte cette région en particulier. Le sujet de la biocognomie – un thème central de l’Institut des sciences du végétal et le thème stratégique de la FZJ – offre de nombreuses possibilités, en particulier compte tenu des atouts du Rheinische Revier “, souligne le chercheur en plantes Andreas Müller. “La journée de curiosité est donc une excellente occasion de se parler. Notre programme «Façonner l’avenir avec des plantes» montre ce que nous pensons être possible et aide à développer une vision du temps après le lignite. Ainsi, notre contribution s’harmonise très bien avec la devise de l’événement de cette année. Nous attendons avec impatience de nombreuses discussions et discussions passionnantes. “Comme lors du dernier” Jour de la curiosité “, il y aura un programme modéré sur la scène flottante cette année encore.Copyright: Forschungszentrum Jülich / Ralf-Uwe LimbachPratique de la première heure à leurs frais. Dans le laboratoire d’étudiants JuLab, ils peuvent devenir eux-mêmes des chercheurs et s’essayer à des expériences guidées. Le programme varié du Seebühne avec le ShowLabor de Felix Homann ou les expertises culinaires de Sascha Ott assurent une médiation ludique et divertissante de sujets scientifiques. L’article “Pudding au chocolat – une affaire complexe” de Jens Elgeti de l’Institut des systèmes complexes (ICS) promet à la fois grisant et instructif. Les explorateurs particulièrement explorateurs peuvent également apprendre à connaître le campus par le biais de leur propre rallye. Dans les gares, différents domaines scientifiques attendent avec des questions épineuses qu’il convient de résoudre.Se n’étant pas un élément de programme distinct du rallye de recherche, leur station est souvent un moment fort pour les petits invités – le service des incendies de l’usine. Les employés de Hot Affairs présentent leur garde, leur équipement et leurs véhicules. L’équipe de chiens de service montre bien son talent lors de démonstrations: dans un camion à deux étages, les inventeurs de demain peuvent se faire une idée de ce qui fait l’innovation. “InnoTruck”, une initiative du BMBF, montre très clairement, notamment à l’aide d’applications de réalité virtuelle ou de présentations multimédias, quels facteurs de succès sont importants pour le développement de nouvelles technologies. Devinez où

Avec plus de 6 000 employés, plus de 80 instituts et une superficie d’environ 2 kilomètres carrés, le centre de recherche ressemble à une petite ville. Pour que vous ne perdiez pas de vue la “journée de curiosité” malgré la taille du campus et le programme diversifié, une application facilite votre orientation. Vous pourrez ainsi naviguer en toute sécurité sur le terrain et vous informer sur les différents événements.Notices pratiquesLe Forschungszentrum Jülich est sans voiture le “Jour de la curiosité”; Les cyclistes sont les bienvenus sur le campus. À Jülich, des bus desservent régulièrement le centre de recherche à partir de 9h30. Le Rurtalbahn se rend de la gare de Düren ou de Linnich à la gare “Forschungszentrum”. Continuez à pied (environ 15 minutes) ou en navette gratuite gratuite jusqu’à l’entrée principale du Forschungszentrum. Des toilettes accessibles au public et souvent accessibles aux handicapés se trouvent dans tous les bâtiments. Enfin, les amis à quatre pattes doivent rester à la maison! Curiosity “: http: //www.tagderneugier.de/Directions et stationnement le jour de la curiosité -App au jour de la curiosité

