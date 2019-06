French News: VIIIème édition des Jeux d’été de la jeunesse russo-chinois 2019 à Samara

Source: Ministère des sports de Russie

Aujourd’hui, le 17 juin, la cérémonie d’ouverture des VIIIes Jeux d’été de la jeunesse russo-chinois de 2019 s’est tenue au théâtre d’opéra et de ballet de Samara.

Le gouverneur de la région de Samara, Dmitry Azarov, le chef de la délégation officielle de la République populaire de Chine, le chef adjoint du département des sports de la République populaire de Chine, Li Jianmin, le vice-ministre des Sports de la Fédération de Russie, Sergey Kosilov, le président de la Fédération de la natation tout-russe, le juge honoraire des compétitions, a participé à l’événement.

Le discours de bienvenue du ministre des Sports de la Fédération de Russie, Pavel Kolobkov, a été lu au cours de la cérémonie: «Ces compétitions sont devenues une bonne tradition et attirent chaque année davantage d’attention de la part des fans et des passionnés de sport. Ils nous permettent, avec des collègues de la République populaire de Chine, de développer des disciplines olympiques et non olympiques, de démontrer les réalisations dans les sports nationaux, de partager le potentiel accumulé et d’éduquer la jeune génération d’athlètes dans un esprit de patriotisme, de coopération positive et d’amitié. “

«C’est un grand honneur pour nous d’organiser un tournoi aussi merveilleux: les jeux de la jeunesse russo-chinois», a déclaré Dmitry Azarov. “Ils apportent une contribution importante au développement des échanges sportifs et culturels et au renforcement de l’amitié entre nos pays et nos peuples.”

“Il est symbolique que les Jeux ouvrent le jour où un match de la Coupe du monde 2018 a eu lieu à Samara il y a exactement un an”, a ajouté le gouverneur. – En attirant de tels événements sportifs sur le territoire de la région de Samara, nous utilisons l’héritage du Championnat du monde. Sports, infrastructures, infrastructures touristiques, y compris les hôtels – tout cela devrait fonctionner de manière permanente. Nous sommes ravis de recevoir des invités du monde entier. “

«Merci beaucoup pour l’attention que la Russie accorde aux Jeux de la jeunesse», a noté à son tour Li Jianming. – Nous savons tous que le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Vladimirovich Poutine ont signé un accord de coopération accrue. Je pense que cela contribuera énormément au développement des relations entre la Russie et la Chine. “

La 8e édition des Jeux d’été de la jeunesse russo-chinoises aura lieu pendant la semaine. Plus de 400 athlètes russes et chinois âgés de 15 à 19 ans participeront à huit sports: gymnastique rythmique, natation, cyclisme, autoroute, handball (filles), beach-volley, taekwondo, football et badminton.

Les compétitions se dérouleront dans les meilleures installations sportives de Samara: dans les complexes sportifs «Molodyozhny», «Mayak», «Gracia», «MTL-Arena», dans la piscine CSK VVS, les stades Metallurg et Samara-Arena.

Des jeux russo-chinois pour la jeunesse sont organisés depuis 2006 en Russie et en Chine. Des compétitions sportives d’été ont eu lieu à Tianjin (2006), Moscou (2007), Beijing (2009), Penza (2011), Shanghai (2013), Irkutsk (2015) et Guangzhou (2017). Les jeux d’hiver ont eu lieu à deux reprises: à Harbin (2016) et à Ufa (2018).

Vous pouvez suivre le déroulement de la compétition sur le site Web des Jeux d’été russo-chinois pour la jeunesse – http://russian-chinese.games.

La nouvelle a utilisé des informations du service de presse du gouvernement de la région de Samara

Service de presse du ministère des Sports de Russie

