French News: Voyage pour renforcer les relations commerciales – Secrétaire d’État parlementaire aux États-Unis et au Mexique

Source: Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture Hans-Joachim Fuchtel, secrétaire d’État parlementaire du ministre fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, se rendra au Mexique et aux États-Unis du 16 au 25.06.2019 pour des entretiens. La raison du voyage au Mexique est l’intensification des relations commerciales existantes.

“Compte tenu de la forte population et de la croissance de la classe moyenne, je considère le Mexique comme un marché intéressant pour l’industrie agroalimentaire allemande. Dans le même temps, la demande de produits mexicains augmente également en Allemagne. En outre, je rencontrerai des représentants de l’administration et de l’économie de Mexico ainsi que de Monterrey “, a déclaré le secrétaire d’État parlementaire. Le secrétaire d’État sur le voyage Au Texas, le secrétaire d’État parlementaire Fuchtel u. a. avec Houston Livestock Show et le PDG de Rodeo, Joel Cowley, et Farmers. Les discussions porteront sur les zones rurales, les développements en cours dans le secteur agricole et la numérisation dans l’agriculture. Le secrétaire d’État parlementaire Fuchtel à New York assistera à l’ouverture du Summer Fancy Food Show. “Le Summer Fancy Food Show est l’un des opportunité exceptionnelle de présenter la qualité et la diversité des produits allemands à un large public, en particulier en tant que pays partenaire du salon cette année “, a déclaré Hans-Joachim Fuchtel. “La sécurité, la qualité, la fraîcheur et le goût sont au rendez-vous pour nos produits nationaux sur ce marché passionnant. Je vous invite cordialement à visiter le pavillon allemand pour avoir une vue d’ensemble de notre vaste gamme de produits “Made in Germany”. Contexte: l’Allemagne est l’un des plus importants de l’UE avec un volume d’échanges d’environ 400 millions d’euros. Partenaire commercial agricole pour les États-Unis du Mexique. La coopération bilatérale confiante du ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture (BMEL) avec des partenaires mexicains revêt une importance capitale pour les exportateurs de l’industrie agroalimentaire allemande. Le “Houston Livestock Show and Rodeo” est le plus grand salon de l’élevage du genre au monde. Faire connaître au public l’agriculture et le mode de vie texans par le biais de l’éducation et du divertissement. Plus de 2,5 millions de visiteurs ont participé à l’événement en 2019.BMEL participe à plusieurs salons nationaux et internationaux de premier plan, tant au pays qu’à l’étranger, avec ses propres apparitions dans des salons de premier plan.Le “Summer Fancy Food Show” est le plus grand salon spécialisé en Amérique du Nord. Il sera organisé par la “Specialty Food Association” et se tiendra du 23 au 25 juin 2013 au Jacob K. Javits Center de New York. Avec le “Winter Fancy Food Show” de San Francisco, il constitue le plus grand “marché” des côtes est et ouest des États-Unis. En 2019, BMEL participe officiellement au “Summer Fancy Food Show” pour la onzième fois avec un kiosque d’information et une exposition sur les sociétés affiliées. L’Allemagne est le pays partenaire de la foire cette année. 23 entreprises exposeront leurs produits sur 530 mètres carrés. En outre, des informations générales sur les produits sous forme de dégustations de vins et de bières ainsi que de démonstrations de cuisine pour la présentation de la cuisine allemande sont prévues.

Cette page

MIL OSI