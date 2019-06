French News: Y. Vorobyov: L’Assemblée parlementaire de l’Union du Bélarus et de la Russie préparera une déclaration à l’occasion de la célébration du 75e anniversaire de la victoire de la Grande guerre patriotique

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a fait des propositions au programme de travail de l’Assemblée parlementaire de l’Union du Bélarus et de la Russie pour 2020

Vice-président du Conseil de la Fédération, vice-président de l’Assemblée parlementaire de l’Union du Bélarus et de la Russie, Yuri Vorobyov Vorobyov Yury Leonidovich, représentant de l’organe législatif (représentant) de la région de Vologda, lors de la 56ème session de l’Assemblée parlementaire à Minsk. et Russie pour 2020 à l’occasion de la célébration du 75e anniversaire de la victoire dans la grande guerre patriotique.

Voir aussi

«Certains politiciens et historiens occidentaux tentent par tous les moyens de déformer le rôle et de minimiser l’importance de la victoire de nos pères et de nos grands-pères sur le fascisme. Le nazisme, malheureusement, redevient la base de l’idéologie, même dans les États qui, en tant que partie de l’Union soviétique, se sont battus contre lui. L’Assemblée parlementaire, pour sa part, ne peut rester indifférente à cela “, a déclaré Yuri Vorobyev. A cet égard, il a proposé de soutenir l’initiative conjointe de la Commission de la politique sociale et de la jeunesse, de la science, de la culture et des questions humanitaires, ainsi que du Conseil de la Chambre de la jeunesse de l’Assemblée parlementaire sur la tenue en 2020 d’une conférence scientifique et pratique intitulée “Les problèmes actuels de la construction et du développement de l’Etat de l’Union”, consacrée à l’anniversaire de la Grande Victoire. Selon le vice-président du Conseil de la Fédération, la conférence pourrait se tenir en avril Inviter des parlementaires et des représentants d’autres pays à l’organisation de 2020 à Minsk. “L’organisation de la discussion dans une telle structure représentative sera une bonne occasion de résister aux attaques contre notre histoire commune et aux tentatives de falsification de celle-ci”, a souligné Youri Vorobiev. sur la politique étrangère sur la préparation de la déclaration de l’Assemblée parlementaire de l’Union du Bélarus et de la Russie à l’occasion de la célébration du 75e anniversaire de la victoire dans la Grande Patrie La déclaration sera conçue pour refléter l’attitude des parlementaires alliés à l’égard des tentatives de révision de l’issue de la guerre dans l’intérêt des défenseurs nazis, y compris dans les pays post-soviétiques, afin de confirmer la fidélité à la mémoire de nos ancêtres, le désir de paix et d’amitié entre les nations », a déclaré le parlementaire. rappelle que l’article 65 du Règlement de l’Assemblée parlementaire permet l’adoption de déclarations de l’Assemblée concernant l’élaboration de positions communes sur des questions internationales présentant un intérêt commun pour la . Astnikov, ainsi que sur la promotion de la sécurité paneuropéenne « a adopté une déclaration sera disponible à la session de l’Assemblée parlementaire à la veille du 75e anniversaire de la Victoire », – at-il dit Yuri Vorobiev a déclaré senator.Po fait part de leurs propositions ont été examinées lors de la réunion de l’Assemblée parlementaire.

MIL OSI