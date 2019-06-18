Андрей Черезов: «Перечни объектов критической информационной инфраструктуры, подлежащие категорированию, должны быть сформированы к 1 сентября 2019 года»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 18 июня. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел второе заседание рабочей группы по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры на объектах топливно-энергетического комплекса. В мероприятии приняли участие представители ведущих компаний ТЭКа.

Андрей Черезов напомнил, что задача создавать системы, обеспечивающие безопасность критической информационной инфраструктуры при кибератаках, возложена федеральным законом на сами компании, а контроль за этой работой осуществляет Департамент экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.

«Утверждены Правила категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечень показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значения», – сказал заместитель Министра.

По словам Андрея Черезова, перечни объектов критической информационной инфраструктуры, подлежащие категорированию, должны быть сформированы до 1 сентября 2019 года.

«Компании ТЭК идут с некоторым опережением по выполнению требований по этим срокам, а отдельные предприятия уже завершили процесс категорирования. Цель этой работы –противодействие прямым угрозам вмешательства в технологические процессы и нарушение их функционирования», – отметил заместитель Министра.

Андрей Черезов также подчеркнул важность продолжения работы по импортозамещению в отраслях ТЭК, что позволит повысить безопасность энергетического комплекса страны.

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