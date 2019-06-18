А. Пушков обсудил с представителями ОБСЕ тематику нарушения прав и свобод журналистов на Украине

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор посетил с официальным визитом Вену.
Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края посетил с официальным визитом Вену (Австрия).
В рамках визита прошла встреча сенатора с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томасом Гремингером, а также с Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром.
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Обсуждалась тематика нарушения прав и свобод журналистов на Украине.
Алексей Пушков указал на то, что ОБСЕ необходимо реагировать на случаи серьезного несоблюдения Украиной принципов и обязательств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Позиция сенатора была с пониманием встречена Томасом Гремингером и Арлемом Дезиром.
Генеральный секретарь ОБСЕ сообщил, что решение украинского кризиса остается приоритетом для Организации.
В рамках визита состоялись встречи Алексея Пушкова с Генеральным секретарем МИД Австрии Йоханнесем Петерликом, с Президентом Федерального совета Австрии Инго Аппе.
Затрагивались вопросы двустороннего сотрудничества России и Австрии, европейской безопасности, перспективы урегулирования украинского кризиса.
Алексей Пушков предложил Инго Аппе рассмотреть возможность посетить Москву.