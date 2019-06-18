В. Джабаров: Российско-аргентинские отношения развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась видеоконференция парламентских групп по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Аргентинской Республики.

В Совете Федерации прошла видеоконференция членов группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Национального конгресса Аргентинской Республики и коллег из парламентской группы дружбы с Россией Сената Аргентины.

С российской стороны группу возглавляет первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области

Смотрите также

В мероприятии приняли участие члены группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Национального конгресса Аргентинской Республики — Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области Ольга Старостина, СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики Игорь Чернышенко, ЧернышенкоИгорь Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области представители Министерства иностранных дел РФ.

Владимир Джабаров подчеркнул, что российско-аргентинские отношения развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. «Этот курс подтверждается в ходе регулярных двусторонних контактов. Мы отмечаем высокий уровень политического взаимодействия с аргентинской стороной в международных делах. Наши страны объединяет общее стремление к упрочению мира, уважению устава Организации Объединенных Наций и международного права, строительству справедливого многостороннего миропорядка».

Видеоконференция парламентских групп по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Аргентинской Республики

1 из 6

Видеоконференция парламентских групп по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Аргентинской Республики

2 из 6

Видеоконференция парламентских групп по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Аргентинской Республики

3 из 6

Видеоконференция парламентских групп по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Аргентинской Республики

4 из 6

Видеоконференция парламентских групп по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Аргентинской Республики

5 из 6

Видеоконференция парламентских групп по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Аргентинской Республики

6 из 6

Сенатор отметил, что Россия и Аргентина придерживаются принципов равенства и уважения национального суверенитета всех государств, невмешательства в их внутренние дела, а также неприятия терроризма, экстремизма, двойных стандартов и односторонних санкций. «Буэнос-Айрес не присоединился к антироссийским санкциям. Это создает благоприятные предпосылки для наращивания сотрудничества двух стран на международных площадках».

«Со времени нашей последней встречи в декабре прошлого года мы поддерживали плотный контакт с посольством Аргентинской Республики в Москве, российские парламентарии участвовали в мероприятиях в Буэнос-Айресе», — сказал Владимир Джабаров.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, межпарламентские, торгово-экономические, межрегиональные и культурные связи. Также были затронуты темы противодействия международному терроризму и наркоугрозам, сотрудничества в сфере информационной безопасности.

MIL OSI