Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в пленарном заседании Костромской областной Думы.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Михаил Козлов КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области в рамках рабочей поездки в регион принял участие в пленарном заседании Костромской областной Думы, на котором ее председатель Алексей Анохин АнохинАлексей АлексеевичПредседатель Костромской областной Думы представил отчет о деятельности законодательного собрания в 2018 году.

Смотрите также

По информации, за год региональным парламентом было принято более ста семидесяти законов, тридцать девять из которых – базовые. На пленарных заседаниях рассмотрено более семисот вопросов. Четыре законодательные инициативы направлены в Государственную Думу, шесть законопроектов — для предварительного рассмотрения в Совет законодателей РФ. Еще пятнадцать обращений представлены в федеральные органы государственной власти.

В числе наиболее важных законов — поддержка обманутых дольщиков и расширение возможности «костромского гектара», позволяющего фермерам безвозмездно получить землю для ведения хозяйства. Принят также пакет законов, дающий преференции инвесторам, вкладывающим средства в объекты культурного наследия.

В социальной сфере — в приоритете адресная поддержка социально незащищенных категорий граждан. Продлено действие законов о выплате на третьего и последующих детей, о компенсации за капитальный ремонт людям преклонного возраста, о сохранении всех действующих областных льгот при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Обсуждались вопросы о закреплении первоочередного предоставления мест в детских садах детям одиноких матерей и отцов, о выделении дополнительных средств для строительства в Костроме Дворца спорта, а также тема организации скоростной электрички между Костромой и Москвой.

«Сегодня выстроена очень четкая и слаженная работа регионального парламента с исполнительной властью. Есть полное понимание проблем и то, как их можно решать на законодательном уровне», — отметил Михаил Козлов.

По мнению сенатора, губернатор области является самым активным субъектом законодательной инициативы, им внесено почти 58 проц. законопроектов. «Кроме того, выстроена работа и с федеральным центром. Взаимодействие позволило получить колоссальные меры поддержки на нынешний год. В свою очередь, мы, как сенаторы, также готовы подключиться к решению серьезных для региона вопросов на уровне Совета Федерации», — подчеркнул Михаил Козлов.

Также Михаил Козлов провел прием граждан по личным вопросам. Среди самых актуальных обращений — улучшение жилищных условий граждан, оказание содействия в получении направлений в медицинские учреждения.

В ходе работы в регионе сенатор посетил воинскую часть города Буя и строительную площадку, где будет возведена новая школа.

MIL OSI