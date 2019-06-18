В. Круглый: Важно продолжать практику устранения препятствий в сфере обеспечения равных прав граждан Беларуси и России

Source: Russia – Council of the Federation

Необходима совместная законопроектная работа между Национальным собранием Республики Беларусь и Федеральным Собранием Российской Федерации, считает сенатор.

Вместе с социально важными аспектами нужно рассматривать и гармонизацию медицинского законодательства между Белоруссией и Россией, считает член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый. КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Он прокомментировал итоги в 56-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Минске.

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«Необходимо более тесное сотрудничество в разработке клинических рекомендаций. Проведение совместных профессиональных форумов и конференций», — отметил парламентарий, который принял участие в работе сессии.

Сенатор напомнил, что ключевыми темами прошедшего мероприятия стали вопросы дальнейшей работы по формированию единого правового пространства, а также актуализация действий по выполнению положений Договора о Союзном государстве.

Необходимо более тесное сотрудничество в разработке клинических рекомендаций

В ходе работы были утверждены предложения депутатов стран по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они будут переданы в Высший Государственный Совет Союзного государства, их реализация будет взята на парламентский контроль союзных депутатов.

Обсуждались темы развития продовольственной безопасности и совместного обеспечения импортозамещения.

Отдельное внимание парламентарии уделили вопросам социальной сферы и обеспечения равными условиями доступа товаров, работ и услуг происхождением из России и Беларуси на рынки Союзного государства.

По словам Владимира Круглого, вопросы регулирования медицинской помощи гражданам Беларуси и России имеют свою историю. В 1996 году решением Исполнительного Комитета Сообщества Беларуси и России было утверждено Положение о порядке предоставления медицинской помощи гражданам двух стран. В 2006 году подписано новое межправительственное Соглашение о порядке оказания медицинской помощи гражданам России в государственных учреждениях здравоохранения Беларуси и гражданам Беларуси в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения России. Оно предусматривало оказание не только бесплатной скорой медицинской помощи всем гражданам, но и расширяло список лиц, которые могли получать бесплатную медицинскую помощь и оформлять полис обязательного медицинского страхования.

«Для дальнейшей эффективной работы и плодотворного взаимодействия стран важен обмен планами законопроектной работы между Национальным собранием Республики Беларусь и Федеральным Собранием Российской Федерации. Необходимо продолжать практику принятия через национальные парламенты нормативных актов, устраняющих препятствия, возникающие в сфере обеспечения равных прав граждан Беларуси и России», — считает Владимир Круглый.

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