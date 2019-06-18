В СПбГУ стартовал VII Съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Всего в международном конгрессе, приуроченном к 100-летию кафедры генетики и биотехнологии СПбГУ, принимают участие более тысячи исследователей со всего мира: от Канады до Австралии.

Во время торжественного открытия декан биологического факультета СПбГУ, академик РАН Игорь Тихонович отметил, что съезд проходит в те дни, когда генетика переживает определенный расцвет. «Когда мы смотрим на столетнюю историю, которую прошла генетика здесь, в Санкт-Петербургском университете, то мы видим и драматические события, и победы, но также и те задачи, над которыми еще нужно работать. Так, изучение структуры генетического материала происходит достаточно интенсивно, и на сегодняшний день мы расшифровали некоторые геномы. Однако еще многое предстоит сделать в направлении исследований функций генов, что в будущем откроет возможности генетического редактирования», — считает Игорь Анатольевич.

Первый проректор по учебной и методической работе Университета Марина Лаврикова отметила, что для СПбГУ генетика — это разнообразные направления, которые связаны не только с научными исследованиями, но и с образовательным процессом. «Для формирования кадрового потенциала необходимо поддерживать и развивать петербургскую школу подготовки генетиков и селекционеров. Это особенно актуально для решения таких глобальных проблем, как продовольственная безопасность. На сегодняшний день нам важно, чтобы в Университете обучение не было в отрыве от науки и практических задач, которые стоят перед профессиональным сообществом», — сообщила Марина Юрьевна.

Приветствия участникам конгресса также передали врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Пленарное заседание открыл доклад профессора СПбГУ, академика РАН Сергея Инге-Вечтомова, который был посвящен истории создания кафедры генетики в Университете, положившей начало генетическим исследованиям в России. Основателем старейшей в стране кафедры генетики является профессор Петроградского университета Юрий Александрович Филипченко — автор первого университетского курса в данный области, читать который начали за несколько лет до создания нового подразделения. Как подчеркнул во время своего выступления Сергей Георгиевич, университетская кафедра как минимум дважды сыграла решающую роль в развитии генетики в нашей стране: когда наука только зарождалась в России и после 1948 года, когда на целых десять лет существовал официальный запрет на преподавание генетики и публикацию научных работ по данной тематике.

О возможных методах борьбы с прионами (патогенными белками, которые вызывают такие генетические заболевания, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, сахарный диабет второго типа и другие) рассказал доктор медицины, ведущий исследователь Национальных институтов здоровья (США) Рид Викнер. Свой доклад профессор Викнер посвятил структурной организации молекулярных антиприонных систем.

По завершении пленарного заседания профессору СПбГУ Сергею Инге-Вечтомову вручили золотую медаль Вавиловского общества генетиков и селекционеров — почетную награду, которая присуждается раз в пять лет за выдающийся вклад в развитие генетического образования.

Всего в рамках конгресса пройдут 20 симпозиумов, круглые столы и три ассоциированные конференции. Обсуждения участников затронут наиболее актуальные вопросы отрасли, в частности генетику человека, экологическую генетику, селекцию и биотехнологии растений, медицинскую генетику, посттрансляционные процессы, дифференцировку и стволовые клетки, а также биоинформатику. Последнее направление станет центральным и на международной конференции по алгоритмической биологии BiATA-2019, которая пройдет в рамках съезда 20–22 июня. Кроме того, в программе съезда — ассоциированный симпозиум «Биоресурсные коллекции и геномные биобанки», где будет в том числе представлен опыт Биобанка СПбГУ, а также ассоциированная конференция «Хлеба будущего», посвященная 125-летию Всероссийского института растениеводства имени Н. И. Вавилова.

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