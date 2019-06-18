Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное18.06.2019 21:13

Завершилась смена «Профильные техноотряды»

Во всероссийском детском центре «Орленок» завершилась тематическая смена «Профильные техноотряды». Эта общеразвивающая программа направлена на развитие прикладных навыков в сфере науки и техники. Ее цель — создать условия для развития навыков и компетенций, креативного мышления, сформировать у обучающихся основы инженерной и научной культуры, профессиональной приверженности, реализовать формат эффективной профессиональной ориентации и самоопределения.

Программа реализуется Фондом новых форм развития образования — проектный офис национального проекта «Образование», Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Московским государственным образовательным комплексом. Госкорпорация «Роскосмос» выступила индустриальным партнером смены на ряду с Объединенной авиастроительной корпорации, ПАО «Ил» и АО «Вертолеты России».

В тематической смене приняли участие более 300 подростков из 38 регионов России, прошедшие всероссийский конкурсный отбор. В рамках образовательной программы смены юноши и девушки знакомились с ракетно-космической, авиационной и вертолетостроительной отраслями, обучались по таким программам, как «Инженерия космических систем», «Прикладные космические технологии и исследования», «Промышленная робототехника и исследования в области робототехники», «Производственная сборка изделий авиационной техники», «Обслуживание авиационной техники», «Инженерный дизайн CAD», «Полимеханика и автоматизация». Образовательная программа по каждому направлению включала в себя интенсив по компетенции и погружение в профессию в целом.

Почётными гостями смены стали лётчик-космонавт, Герой России Фёдор Николаевич Юрчихин, космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков, директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрий Шишкин, руководитель социальных проектов «Российские космические системы» Ксения Трунова.

Проектная деятельность по космическому направлению была связана с перспективными разработками предприятий Госкорпорации «Роскосмос». В частности, участники смены вместе с отраслевыми экспертами занимались проектированием малых космических аппаратов, разработкой электронно-компонентной базы, программированием бортовых компьютеров космических аппаратов, разработкой платформ для проведения научных исследований на Луне, проектированием Лунной базы, а также созданием прототипа стенда для измерения тяги ракетных двигателей.

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