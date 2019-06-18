Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в Горно-Алтайске.

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай находясь с рабочей поездкой в регионе, принял участие в сорок пятой (внеочередной) сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва.

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Владимир Полетаев проинформировал, что в первом чтении принят проект закона об установлении единой даты начала применения на территории Республики нового порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц. «Налог будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения: зданий, строений, сооружений и помещений», – сказал сенатор.

Также, по его словам, был одобрен законопроект о потребительской корзине в Республике Алтай на 2019 – 2020 годы. «Ее состав, объемы продуктов питания и соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания останутся прежними, в соответствии с республиканским законом «О потребительской корзине в Республике Алтай», – подчеркнул Владимир Полетаев.

По представлению Мандатной комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в состав Госсобрания вошли два новых депутата – Александр Казаков и Владимир Карпов.

Изменения коснулись и регулирования деятельности комитетов регионального парламента.

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