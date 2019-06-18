О встрече Посла Беларуси А.Попкова со Спикером Национальной ассамблеи Республики Корея

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

18-06-2019

18 июня 2019 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Корея Андрея Попкова со Спикером Национальной ассамблеи Республики Корея Мун Хи Саном.

В ходе встречи обсужден широкий круг вопросов двустороннего межпарламентского взаимодействия, включая развитие контактов, обмен опытом по вопросам законотворческой деятельности, а также сотрудничество в рамках многосторонних площадок.

Спикер позитивно оценил позицию Беларуси по вопросам поддержания мира и безопасности в международных отношениях, соблюдения и укрепления режима нераспространения ядерного оружия, а также поддержку Беларусью мирных инициатив на Корейском полуострове.

Обсуждены также ключевые аспекты активизации двустороннего сотрудничества в области инноваций, цифровой экономики, высоких технологий, содействия развитию контактов между малым и средним бизнесом двух стран, а также вопросы либерализации режимов взаимных поездок между Беларусью и Кореей.

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