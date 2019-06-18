О научных исследованиях преподавателей на сайте СПбГУ

Source: Saint Petersburg State University in Russian

В таблице учитывается количество научных публикаций, поданных заявок на финансирование научных исследований, полученных грантов и реализованных проектов. Помимо этого, обновлены страницы преподавателей, на которых появились ссылки на их профили в университетской системе учета публикаций и научных исследований Pure.

Декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов рассказал, как информация о преподавателях помогает общаться с коллегами из других вузов, находить новые темы для исследований и развивать экспертную деятельность Университета.

Сергей Александрович, вы часто обращаетесь к интернету в поисках информации о коллегах?

Да, я довольно часто ищу такие сведения на сайтах университетов, поэтому примерно представляю себе стандарт размещения такой информации.

В системе Pure СПбГУ представлена информация о публикациях работников, перенесенная из ИАС НИД, которые могут быть исправлены и/или дополнены работником в его персональном профиле.

Как правило, основные сведения приводятся непосредственно на персональных страницах. Там же есть ссылка на документ в формате pdf, который содержит полное Curriculum Vitae (CV), где подробно рассказано обо всех публикациях, об участии в конференциях в исследовательских проектах.

В этом CV также обязательно указывается, какие курсы повышения квалификации преподаватель прошел, в каких экспертных проектах участвовал, в каких профессиональных ассоциациях состоит. Я вижу круг интересов этого человека, вижу, какими темами он занимался раньше и какими занимается сейчас.

Это помогает в коммуникации с учеными из других вузов?

Да, помогает. Недавно я посетил конференцию европейских юридических факультетов ELFA, и нас должен был приветствовать ректор Университета Турина Джанмария Аджани (Gianmaria Ajani). Я встречал его статьи, написанные в середине 1990-х, о том, как происходило заимствование черт иностранного права в России и как советское право в нашей стране преобразовывалось в современное. Я обрадовался возможности пригласить его в наш университет выступить с лекцией — всегда интересен взгляд «со стороны». Однако, изучив его профиль на сайте Университета Турина, я понял, что российское право давно перестало быть предметом его основных научных интересов. Сейчас он больше интересуется вопросами правовых заимствований вообще, а также семантикой юридических текстов и китайским правом. Поэтому и приглашать его в СПбГУ нужно совершенно по другому поводу.

Хочется, чтобы и наши преподаватели имели возможность для налаживания подобных контактов и в России, и за рубежом, поэтому, конечно, на наших университетских сайтах нужна информация о текущих проектах, о квалификации, о тех темах, которыми специалист занимается. К сожалению, у нас разделы о преподавателях не всегда заполнены, это отдельная задача.

Какие бы работы мы ни писали, мы еще должны позаботиться о том, чтобы о них знали другие, а для этого как минимум на сайте университета, где мы работаем, должна быть информация об этих исследованиях. А еще это важно для студентов, которые пытаются выбрать себе научного руководителя, и представителям государственных органов, которые хотели бы привлечь преподавателей в качестве экспертов.

Некоторые преподаватели публикуют информацию о себе на двух языках — русском и английском.

На английском это имеет смысл тогда, когда сам преподаватель владеет английским на уровне, достаточном для коммуникации с зарубежными коллегами. Если такие возможности есть, то, конечно, страница только на русском языке не поможет устанавливать международные контакты.

Мы сейчас развиваем образовательные программы на английском языке. И разумеется, абитуриентам, которые рассматривают возможность поступления на эти программы, будет интересно заранее узнать, кто станет их преподавателем.

А в рамках Университета это помогает наладить контакт и, может быть, начать работать над совместным проектом?

Я сам много раз искал на сайтах других факультетов специалистов для исследований, проводимых в НИИ проблем государственного языка СПбГУ. К сожалению, не всегда этой информации было достаточно. И еще пока у нас нет поиска по ключевым терминам или областям исследований, а перебирать все профили один за другим — трудоемкая процедура. Однако коллеги все равно находят друг друга. Например, наш профессор Наталия Кириллова сейчас плодотворно работает в междисциплинарном проекте с нашими университетскими химиками, изучая возможности применения предложенной ими экспертизы давности выполнения надписей на документах.

Сегодня на страницах преподавателей обязательно размещается ссылка на систему Pure, там как раз есть информация о всех публикациях, в том числе самых последних.

Это правильно, потому что система Pure хранит информацию не только о публикациях, но и об участии в грантах, экспертных работах. Важно заметить, что страницами Pure должны заниматься сами преподаватели, это прописано у них в контрактах. Поскольку в Университете любые доплаты за публикационную активность начисляются, только если эти публикации отражены в Pure, то у преподавателей есть вполне отчетливые стимулы вносить эти сведения.

Наверное, профиль преподавателя может быть интересен не только академическому сообществу для общих научных исследований и бизнесу для заказа экспертиз, но и, например, журналистам.

СПбГУ заинтересован в том, чтобы результаты исследований, которые ведутся в Университете, были известны всем. Некоторые фонды, которые предоставляют гранты на исследования, например Российский научный фонд, прямо предписывают публиковать результаты исследования в СМИ. Конечно, у журналистов есть свои базы экспертов, но бывают ситуации, когда появляется какой-то новый сюжет, как, например, недавно — реформа контрольно-надзорной деятельности — и нужно, чтобы это кто-то срочно прокомментировал. В таком случае, если речь идет о Петербурге, велика вероятность, что журналисты в первую очередь посмотрят на сайт СПбГУ, чтобы увидеть, кто такими вопросами занимается, и оперативно подберут себе эксперта.

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