Поздравляем Анатолия Павлова с юбилеем!

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

18 июня отмечает юбилей один из зубров оппозиции и членов VIP-команды Объединенной гражданской партии Анатолий Васильевич Павлов – председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии ОГП, до этого в течение многих лет возглавлявший Минскую городскую организацию, экс-проректор БГУ.

Дорогой Анатолий Васильевич!От всей души поздравляем вас с юбилеем, гордимся стоять с вами плечом к плечу, желаем счастья, здоровья и УДАЧИ!Удачи – и вам персонально, и всем нам вместе!Михаил Чигирь, премьер-министр Беларуси в 1994-1996 гг:– Анатолий Васильевич – это 70-летний юноша, у которого еще планов громадье – семейных, государственных, общественных. Хотелось бы, чтобы таких людей было побольше в стране, тогда нам бы жилось полегче. Надежный испытанный товарищ и друг.Хотелось бы, чтобы он еще долго-долго присутствовал на этой светлой стороне, радовал нас, а мы будем стараться радовать его.Долгих лет жизни, счастья и благополучия!Оксана Крищанович, председатель Исполкома ОГП:– От всего сердца хочется поздравить нашего замечательного Анатолия Васильевича с прекрасной датой и пожелать ему уютной атмосферы в доме, любви и теплоты в отношениях, уважения и доверия друзей, долгих счастливых и радостных лет жизни!

Лев Марголин, член Политсовета ОГП:– От всей души поздравляю с юбилеем Анатолия Васильевича Павлова, человека большой души и твердых принципов. Анатолий Васильевич, будучи проректором Белгосуниверситета, руководителем одного из крупнейших профсоюзов Минска, не задумываясь пожертвовал карьерой, потому что не умел пресмыкаться и не терпел непрофессионализма. А еще он замечательно поет. Здоровья Вам на долгие годы и песенного настроения!







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