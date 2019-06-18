Профессор Регенсбургского университета стал почетным доктором СПбГУ

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Звание было присвоено за выдающийся вклад в развитие международного научного сотрудничества решением Ученого совета СПбГУ от 28 января 2019 года.

Манфред Шеер возглавляет кафедру неорганической химии Университета Регенсбурга и является признанным мировым лидером в области химии фосфора.

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научных статей Манфред Шеер опубликовал в журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus.

Его научные достижения были отмечены множеством наград, среди которых Международная премия имени А. Е. Арбузова, премии DAAD, Фонда имени Александра фон Гумбольдта и Немецкого химического общества. На протяжении почти 20 лет профессор Шеер активно сотрудничает с Санкт-Петербургским университетом. За эти годы в соавторстве с учеными СПбГУ он выпустил 43 статьи, которые были опубликованы в высокорейтинговых журналах. В настоящее время научная группа Манфреда Шеера совместно с исследователями Санкт-Петербургского университета выполняет грант СПбГУ и DFG.

Исполняющий обязанности ректора Сергей Андрюшин от имени руководства Университета поприветствовал ученого и поздравил его со вступлением в почетную должность. «Приятно отметить, что традиция сотрудничества нашего университета с Германией насчитывает уже порядка трех столетий и берет свое начало с самого момента его основания. Тогда, в начале XVIII столетия, именно немецкие профессора стали первыми преподавателями, которые были приглашены в Санкт-Петербургский университет и во многом определили его облик, ― рассказал Сергей Владимирович. — Германия и сегодня остается одним из главных партнеров СПбГУ. Сотрудничество с немецкими научно-исследовательскими и образовательными организациями осуществляется на всех уровнях, включая академические обмены, а также совместные научные и образовательные проекты. На наш взгляд, все это было бы невозможно без целенаправленной работы с огромной самоотдачей таких ученых, как профессор Шеер».

Согласно университетской традиции, новый почетный доктор СПбГУ обратился к универсантам и гостям с речью, которую он прочитал на русском языке. Профессор Университета Регенсбурга Манфред Шеер сообщил, что получение мантии почетного доктора СПбГУ для него — большая честь. После защиты кандидатской диссертации в 1985 году он прошел годовую стажировку в Институте неорганической химии Сибирского отделения АН СССР. Контакты с петербургскими исследователями образовались гораздо позже, когда ученый встретился на конференции по элементам главных подгрупп Периодической таблицы с профессором Университета Алексеем Тимошкиным и нашел общие научные интересы в области элементов 15-й группы. Эта встреча повлекла за собой тесное и продуктивное сотрудничество, результатом которого стала публикация 50 совместных статей в ведущих научных международных журналах. «Я благодарен Санкт-Петербургскому университету. С нетерпением жду продолжения плодотворного сотрудничества между моей научной группой и СПбГУ, которое служит замечательным примером того, как крепкая дружба между людьми может дать начало интересным научным исследованиям и послужить улучшению взаимоотношений между нашими народами», ― завершил свою речь профессор Шеер.

В честь нового почетного доктора Санкт-Петербургского университета ансамбль старинной музыки Musica Universalis СПбГУ под управлением заслуженного работника культуры РФ Александра Кискачи исполнил несколько музыкальных шедевров эпохи барокко.

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