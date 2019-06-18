Стоимость сэкономленных «Газпромом» топливно-энергетических ресурсов в 2018 году составила 12 млрд руб.

Source: Gazprom in Russian

Релиз

18 июня 2019, 16:00

Сегодня состоялось заседание Координационного комитета ПАО «Газпром» по вопросам охраны окружающей среды и энергоэффективности. Заседание провел заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», руководитель Координационного комитета Виталий Маркелов. В мероприятии приняли участие член Правления, начальник Департамента Геннадий Сухов, руководители профильных подразделений «Газпрома» и его дочерних компаний.

На заседании были рассмотрены итоги природоохранной работы «Газпрома» в 2018 году. Отмечено, в частности, что количество отходов, образующихся в процессе производственной деятельности, сократилось по сравнению с 2017 годом на 13,9%, потребление воды на производственные нужды — на 5,3%.

Важным направлением повышения эффективности производственной деятельности «Газпрома» является экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), расходуемых компанией на собственные нужды. Выполняется комплекс мероприятий в рамках «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО „Газпром“ на 2018–2020 годы». В результате реализации программы в 2018 году экономия ТЭР составила 3,56 млн т у.т., в том числе: природного газа — 2,95 млрд куб. м; электроэнергии — 364,25 млн кВт/ч; тепловой энергии — 235,86 тыс. Гкал. Общая стоимость сэкономленных ТЭР достигла 12 млрд руб.

Участники заседания рассмотрели проект «Дорожной карты системы управления выбросами парниковых газов в компаниях Группы „Газпром“ на период до 2020 года и на перспективу до 2030 года». Профильным подразделениям поручено подготовить предложения по реализации дорожной карты.

Членам Координационного комитета был представлен проект Комплексной экологической программы ПАО «Газпром» на период 2020–2024 годов. Он составлен на основе предложений 100-процентных дочерних обществ «Газпрома». Программа представляет собой систему мер, направленных на дальнейшее повышение эффективности управления охраной окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, рациональное использование природных и энергетических ресурсов в соответствии с государственными задачами по инновационному экологическому развитию российской экономики.

Справка

Координационный комитет ПАО «Газпром» по вопросам охраны окружающей среды создан в октябре 2007 года с целью обеспечения комплексного подхода и координации деятельности структурных подразделений и дочерних компаний «Газпрома» в области охраны окружающей среды.

Основными задачами комитета являются:

— всесторонняя оценка эффективности природоохранной деятельности Группы «Газпром»;

— организация комплексного управления в области охраны окружающей среды, энергосбережения и энергоэффективности;

— координация взаимодействия ПАО «Газпром» с природоохранными государственными органами и общественными организациями.

Управление информации ПАО «Газпром»

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