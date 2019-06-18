Т. Гигель: Экологическое воспитание молодежи играет важную роль в сохранении чистоты окружающей среды

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в заседании Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, на котором обсуждалась реализация в регионе национального проекта «Экология».

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Сенатор отметила, что тема мероприятия касается интересов не только жителей субъекта РФ, но и страны в целом. «Сегодня люди хотят жить в экологически чистых регионах, пить чистую воду, дышать свежим воздухом и питаться натуральными продуктами. Качество нашей жизни, ее продолжительность, состояние здоровья напрямую зависят от этих факторов».

Парламентарий добавила, что Республика Алтай является одним из наиболее экологически чистых регионов. «У нас производятся экологически чистые продукты питания. Наши товаропроизводители избегают применения биологических стимуляторов и пищевых добавок, делая главный упор на качество продукции. Мы этим гордимся, и, конечно же, нужно всё это сохранить».

Республика Алтай является одним из наиболее экологически чистых регионов

По ее словам, несмотря на достигнутые успехи, в этой сфере наблюдается ряд проблемных вопросов. «В сельской местности проживает 74 процента нашего населения, и именно там не хватает сейчас чистой воды. Во многих селах нет водопроводов, и людям приходится брать воду из открытых источников. А ее качество по исследованиям Роспотребнадзора имеет серьезные нарекания».

Татьяна Гигель в Республике Алтай

«Мы прекрасно понимаем, что на возведение очистных сооружений, мусороперерабатывающих заводов, не говоря о работе по обеспечению сограждан чистой питьевой водой, требуются серьезные финансовые затраты. В рамках реализации национального проекта «Экология» к решению экологических проблем следует подойти и с научной точки зрения», — сказала парламентарий.

Подводя итоги работы Президиума, Татьяна Гигель сообщила, что прозвучавшие доклады и выступления отражают реальную экологическую картину. Депутаты также затронули тему экологического воспитания подрастающего поколения. «Мы можем построить много мусороперерабатывающих предприятий, добиться даже раздельного сбора мусора, но если наши дети со школьной скамьи не будут воспитаны в новых экологических традициях, не будут понимать, что природа требует бережного отношения, то все нынешние проблемы, связанные с экологией, перейдут им по наследству. В отношениях человека с природой нужен баланс, нужны основы экологических знаний, которые всегда помогу принять такие технические решения, которые позволят сохранить нашу уникальную природу», — заключила сенатор.

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