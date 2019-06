French News: A Altai, une nouvelle procédure permettant de déterminer la base d’imposition de l’impôt sur les biens personnels peut être introduite – V. Poletaev

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a pris part à la session de l’Assemblée d’Etat – El Kurultai de la République de l’Altaï à Gorno-Altaisk.

Vice-président du Comité du Conseil de la Fédération chargé de la réglementation et de l’organisation des activités parlementaires, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la République de l’Altaï, Vladimir Poletaev, Vladimir Poletayev, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la République de l’Altaï, a assisté à la quarante-cinquième session (extraordinaire) de l’Assemblée d’État. Al Kurultai de la République de l’Altaï de la sixième convocation.

Vladimir Poletaev a indiqué qu’il avait été adopté en première lecture un projet de loi sur l’établissement d’une date unique pour l’application dans la République d’une nouvelle procédure de détermination de la base d’imposition de la taxe sur les biens personnels. “La taxe sera calculée sur la base de la valeur cadastrale des objets d’imposition: bâtiments, bâtiments, structures et locaux”, a déclaré le sénateur, qui a également approuvé le projet de loi sur le panier de consommation en République d’Altaï pour 2019-2020. “Sa composition, les volumes de produits alimentaires et le rapport entre le coût des biens et services non alimentaires et le coût des produits alimentaires resteront les mêmes, conformément à la loi républicaine” Sur le panier de consommation dans la République de l’Altaï “, a souligné Vladimir Poletayev. Deux nouveaux députés, Alexander Kazakov et Vladimir Karpov, ont été élus à l’Assemblée de l’Altaï, qui ont également affecté la réglementation de l’activité des comités du parlement régional. enta.

MIL OSI