Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur s’est rendu à Vienne pour une visite officielle.

Membre du Comité de la législation constitutionnelle et de la construction de l’État du Conseil de la Fédération, président de la Commission intérimaire du Conseil de la Fédération sur la politique de l’information et les relations avec les médias rencontre du sénateur avec le secrétaire général de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe Thomas Gremingero Ainsi qu’avec le représentant de l’OSCE pour la liberté des médias de Harlem Désir.

Alexey Pushkov a souligné que l’OSCE devait répondre aux cas de non-respect grave par l’Ukraine des principes et obligations de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Thomas Greming et Arlem Dezir ont bien compris la position du sénateur.Le secrétaire général de l’OSCE a déclaré que la solution à la crise ukrainienne demeurait une priorité pour l’Organisation. questions de coopération bilatérale entre la Russie et l’Autriche, sécurité européenne, perspectives de résolution de la crise ukrainienne. Aleksey Pushkov a suggéré Ingo Appera Voir l’occasion de visiter Moscou.

