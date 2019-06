French News: Aeikens: Nous voulons faire plus pour le bien-être des animaux maintenant et ne pas le mettre en veilleuse

Source: Le ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture de Basse-Saxe soumettra au Conseil fédéral une demande exigeant l’introduction d’un label de protection obligatoire des animaux.

Le secrétaire d’État au ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, le Dr med. Hermann Onko Aeikens se félicite: “C’est une bonne chose que la Basse-Saxe soutienne fondamentalement notre revendication pour davantage de bien-être animal et considère l’introduction d’une marque d’État pour le bien-être animal comme la première étape. Cependant, la demande d’introduction immédiate d’une plaque d’immatriculation obligatoire n’est pas opportune. Qui demande un étiquetage obligatoire, fait du bien au bien-être des animaux. Parce qu’il sait exactement qu’il n’y aura pas d’amélioration de l’élevage dans un avenir prévisible en raison des difficultés juridiques. Si vous voulez aller vite, c’est seulement comme nous le suggérons: nous voulons faire plus pour le bien-être des animaux maintenant et ne pas le mettre en veilleuse, mais nous voulons un étiquetage obligatoire aux niveaux national et européen. Mais il s’agit d’un long processus qui implique des difficultés juridiques. Le ministre fédéral Klöckner s’entretiendra à court terme avec les groupes de la coalition sur le sujet. Plus les pays deviennent nationaux, plus vite nous trouverons une solution commune – comme le Danemark et les Pays-Bas, et maintenant avec notre étiquetage national sur le bien-être des animaux. réaliser quelque chose au niveau européen. “Dr. Aeikens explique les prochaines étapes: “Début juillet, nous allons introduire la loi sur le bien-être des animaux au Cabinet et le présenter rapidement aux critères spécifiques déjà présentés au public. Nous atteignons ainsi trois objectifs: Nous améliorons le bien-être des animaux Durée de vie de l’animal: de la zone des porcelets au mât, en passant par le transport jusqu’à l’abattage. Il ne s’agit donc pas uniquement de la stabilité du logement: l’étiquette indique l’orientation du consommateur. Les enquêtes montrent maintes et maintes fois que les consommateurs sont prêts à payer plus pour le bien-être des animaux: ils peuvent maintenant voir en quels produits cette protection est améliorée et les agriculteurs sont incités à investir davantage dans le bien-être des animaux, car ils sont autorisés à faire de la publicité. “Contexte: Les critères sont initialement développés pour les porcs, les autres animaux de ferme devraient suivre. Les critères doivent être élaborés individuellement pour chacun des différents niveaux de la marque de bien-être animal et pour chaque espèce animale. Les conditions d’élevage, de garde et d’abattage des porcs ne peuvent pas simplement être transférées à d’autres espèces de bétail.

