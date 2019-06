French News: Aeroflot élu meilleure compagnie aérienne d’Europe de l’Est pour la huitième fois aux Skytrax World Airline Awards 2019

Source: France Aeroflot

18 juin 2019, Moscou. – Aeroflot est une nouvelle fois reconnu «Meilleure compagnie aérienne d’Europe de l’Est» lors de la cérémonie des Skytrax World Airline Awards 2019. Aeroflot, meilleur transporteur aérien de la région Europe de l’Est, a confirmé pour la huitième fois de son histoire et pour la septième année consécutive. Le Spectacle aérien international de Paris au Bourget au célèbre Musée de l’aviation et de la cosmonautique, considéré comme le plus important prix de l’aviation au monde et doté du statut officieux d ‘«Oscar de l’aviation». Il est attribué annuellement par Skytrax, une agence de conseil britannique, l’un des principaux évaluateurs mondiaux de la qualité des services fournis par les compagnies aériennes et les aéroports. La note est déterminée par les résultats de la plus grande enquête sur la satisfaction des passagers au monde. Cette année, des passagers aériens de plus de cent pays y ont assisté. Le vote en ligne s’est déroulé de septembre 2018 à mai 2019 en anglais, français, espagnol, japonais, chinois et russe. L’étude a porté sur plus de 300 compagnies aériennes dans le monde. «La huitième victoire aux Skytrax World Airline Awards est un grand honneur et un témoignage de la reconnaissance d’un transporteur russe de premier plan au niveau mondial», a déclaré Vitaly Savelyev, PDG de PJSC Aeroflot. – Nous remercions nos passagers qui ont voté pour Aeroflot. Leur choix est la meilleure incitation à améliorer encore le service premium et à mettre en œuvre les objectifs ambitieux de notre stratégie 2023 “. “Aeroflot reste le favori constant des passagers”, a déclaré le président de Skytrax, Edward Plaisted, à la nouvelle reconnaissance d’Aeroflot. La victoire dans le trophée clé de l’aviation dans le monde est une excellente confirmation de la haute qualité du service fourni par le transporteur. Nous tenons à féliciter l’équipe d’Aeroflot pour ses résultats remarquables. “AEROFLOT compte parmi les 20 plus grandes compagnies aériennes au monde. Aeroflot possède la plus jeune flotte au monde parmi toutes les compagnies aériennes avec plus de 100 appareils. En 2018, Aeroflot a transféré 35,8 millions de personnes et compte 55,7 millions de compagnies aériennes du groupe Aeroflot, ce qui lui confère quatre étoiles de la société de conseil britannique Skytrax. À huit reprises, il a reçu le Skytrax World Airline Awards dans la catégorie ” La meilleure compagnie aérienne d’Europe de l’Est “et a également reçu la note” cinq étoiles “de l’American Aviation Association APEX. Aeroflot est la marque d’aviation la plus reconnaissable au monde selon l’agence Brand Finance. Selon la société américaine de conseil Bain & Company, la compagnie aérienne se classe au quatrième rang des numérisations numériques parmi toutes les compagnies aériennes du monde.

