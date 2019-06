French News: “Agir comme ils sont: meurtre et terreur de droite”

Le président de la DGB, Reiner Hoffmann, explique à Lübcke, président de la DGB: “Depuis des décennies, les Allemands sont victimes d’actes de violence perpétrés par des auteurs d’extrême droite. Nous devons clairement nommer ces actes comme ce qu’ils sont: meurtre et terrorisme de droite. Dans la violence de droite, nous ne devons ni détourner le regard, ni nous taire, ni même minimiser l’esprit – une démocratie défensive se défend. Les autorités doivent systématiquement identifier, suivre et détruire les réseaux d’extrême droite. “

Source: DGB – Bundesvorstand18.06.2019 Assassinat du président Lübcke “Le nom du meurtre et de la terreur”: le suspect dans l’affaire du meurtre de Kassel Le président Lübcke a, selon les procureurs, un passé d’extrême droite. “Nous devons clairement affirmer que ces actes sont ce qu’ils sont: meurtre et terrorisme de droite”, a déclaré le président du DGB, Reiner Hoffmann. Les autorités devraient systématiquement identifier, suivre et détruire les réseaux d’extrême droite.