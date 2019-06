French News: Andrey Cherezov: «Les listes des objets d’infrastructure d’information critiques à classer devraient être constituées d’ici le 1er septembre 2019»

Source: Ministère russe de l’énergie

Moscou, le 18 juin. – Le vice-ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie, Andrei Cherezov, a tenu la deuxième réunion du groupe de travail sur la sécurité des infrastructures d’information critiques dans les installations du complexe du combustible et de l’énergie. Andrei Tcherezov a rappelé que la loi fédérale confiait aux entreprises elles-mêmes la tâche de créer des systèmes garantissant la sécurité des infrastructures d’information critiques en cas de cyberattaques et que le Département de la sécurité économique du ministère russe des combustibles et de l’énergie supervisait ces travaux. catégorisation des objets de l’infrastructure d’information critique de la Fédération de Russie, ainsi qu’une liste d’indicateurs de critères pour la signification d’objets infrastructure informatique de la Fédération de Russie et leurs valeurs “, a déclaré le vice-ministre. Selon Andrey Cherezov, les listes des objets d’infrastructures d’information critiques à classer par catégories devraient être constituées avant le 1er septembre 2019.” Les sociétés de combustibles et d’énergie vont un peu plus loin pour répondre à ces exigences. termes et les entreprises individuelles ont déjà achevé le processus de catégorisation. L’objectif de ce travail est de contrer les menaces directes d’interventions dans les processus technologiques et de perturber leur fonctionnement », a déclaré le vice-ministre Andrei Cherezov, soulignant également l’importance de poursuivre les travaux sur la substitution des importations dans les secteurs des combustibles et de l’énergie, ce qui renforcerait la sécurité du secteur énergétique du pays.

MIL OSI