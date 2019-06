French News: BMW International Open 2019: Entretien avec Martin Kaymer.

Source: BMW Group Munich. Pour les meilleurs golfeurs allemands Martin Kaymer, le BMW International Open est un tournoi spécial. Au début de la semaine du tournoi, le seul gagnant allemand de l’histoire du tournoi a parlé du passage aux États-Unis. Open, le BMW International Open et ses nouvelles priorités: le double vainqueur majeur de … … du voyage directement des États-Unis Open: “Le vol depuis la Californie était très agréable. BMW organise cela toujours super et peut proposer quelque chose de gentil d’accueillir à l’arrivée, cette fois c’était Alphornbläser. “… le BMW International Open.” Je suis toujours impatient de Munich. En général, tous les joueurs aiment venir encore et encore au BMW International Open. C’est très familier et BMW fait un excellent travail depuis plus de 30 ans. “… sous sa forme actuelle:” Je me suis un peu libéré de mon souci du résultat. Je suis plus préoccupé par le processus. J’ai fait un travail de très bonne qualité et si un bon résultat en découle, c’est bien. C’est juste une question de temps. Mais il y a encore place à amélioration. Il est bon de savoir que vous avez encore du potentiel et que vous avez toujours le Ouvert dans les années trente. “… un nouveau focus:” Je suis très satisfait du processus que je traverse actuellement. Je dois m’améliorer dans tous les domaines – pas beaucoup, mais un peu pour avoir la cohérence nécessaire pour pouvoir jouer à l’avant. J’ai travaillé sur beaucoup de choses, même en dehors du golf. J’essaie de supprimer beaucoup de choses qui ne font que vous distraire de la réalité. J’essaie d’utiliser mon énergie de manière efficace et pas pour d’autres bêtises qui ne sont pas vraiment importantes. “… les nouveaux verts du GC Munich Eichenried:” Si les verts sont durs et rapides, c’est comme aux États-Unis. Ouvrir. Mais vous devez comprendre que les nouveaux greens ne peuvent jamais être parfaits, ils doivent d’abord s’asseoir. Mais à long terme, c’est un bon changement. “… le changement de parcours du GC München Eichenried:” Vous aurez un ou deux coups cette semaine, alors que vous êtes toujours à Pebble Beach, c’est normal. Changer rapidement est très difficile. Si vous revenez sur le circuit européen comme cette semaine, il peut rapidement arriver que vous soyez moins concentré – cela peut être fatal. C’est encore plus important pour moi d’être encore plus concentré jeudi et vendredi. Ainsi, seules les erreurs sont évitées, ce qui est dû au fait que le jeu est toujours à Pebble Beach. Il n’est pas possible d’être arrogant au début et de dire que c’est un endroit simple. Jouer ici est une façon de jouer au golf différente de celle de la semaine dernière, mais pas plus facile ni plus difficile. “… le Pro-Am de demain avec Niklas Süle, Tommy Haas et Bruno Spengler:” Jusqu’à présent, je ne connais que Bruno. Mais il est toujours agréable de jouer à l’amateur entre athlètes, on s’entend bien et on parle la même langue. Vous pouvez parler de ce que vous avez vécu, des hauts et des bas et de la manière de refléter votre succès ou votre échec. Ce sont des conversations très intéressantes, car nous vivons dans un monde similaire. “… sa vie de golfeur:” Le plus important, c’est qu’en tant que personne, vous avez trouvé votre passion et eu l’occasion de vivre ce que vous aimez. J’ai eu la chance de trouver ce sport pour gagner ma vie et parcourir le monde. Bien sûr, il est agaçant d’être à l’aéroport ou dans une chambre d’hôtel, mais si vous vous concentrez sur ces cinq pour cent, vous avez un problème. Il faut plutôt se concentrer sur les 95%. Nous avons une vie très privilégiée. Vous apprenez à connaître de nombreuses cultures différentes, vous vous connaîtrez beaucoup mieux: ce que vous voulez dans la vie, avec quelles personnes vous souhaitez vous entourer, dans quelle culture vous souhaitez vivre. Lorsque vous voyagez dans le monde, vous apprenez beaucoup à apprécier l’Allemagne. “… Réseaux sociaux:” Une vie d’autrui vous est présentée, cela ne correspond pas vraiment à la réalité – et vous vous comparez en partie à ce que cela vous plaise ou non. Cela se produit en partie inconsciemment mais a un effet sur sa propre vie. Vous lisez également les opinions d’autres personnes à votre sujet qui, en réalité, n’ont aucune idée de votre vie. Cela n’a pas vraiment beaucoup de points positifs, alors j’essaie de le réduire et de le laisser les jours de tournoi. Vous remarquez également que vous êtes plus détendu et que vous avez plus de paix. “Traduction automatique à partir de l’allemand de l’avis de client.

MIL OSI