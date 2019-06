French News: BMW International Open 2019: Entretien avec Max Kieffer.

Source: BMW Group Munich. Max Kieffer a été récemment blessé. Avant les BMW International Open, le joueur de 28 ans a parlé de sa condition physique, de son anticipation du tournoi et des résultats qu’il espère obtenir sur le nouveau parcours de championnat du GC Munich Eichenried. Max Kieffer à propos de … … de sa condition physique actuelle: “J’ai eu longtemps des problèmes d’estomac après le tournoi en Inde, à la fin du mois de mars, j’avais perdu entre quatre et cinq kilos et j’avais très peu d’énergie. J’ai ensuite fait diverses thérapies qui n’ont pas vraiment frappé au début. Ce n’était pas que j’étais complètement hors d’action, mais je ne pouvais pas jouer de manière agressive. Entre-temps, je ne me sens pas encore en pleine forme, mais au moins, tout est revenu à la normale … Le retour du BMW International Open à Munich: “C’est aussi un peu comme rentrer à Munich. Logiquement, c’était très agréable au Golf Club Gut Lärchenhof au cours des dernières années. Le parcours a également très bien joué en 2018. Mais je pense que l’histoire du tournoi est simple à Munich. La proximité de la ville rend également l’atmosphère spéciale un peu plus loin. “… ses objectifs sportifs lors de la 31e édition du BMW International Open:” En raison de problèmes de santé, je ne pouvais pas m’entraîner comme je le voulais. Je suis donc d’autant plus heureux de pouvoir jouer au golf avec ce beau temps et avec un peu plus d’énergie. Vous verrez ensuite ce qui va sortir. “… les changements survenus au GC Munich Eichenried:” J’ai joué neuf trous hier et aujourd’hui. Les greens beaucoup plus ondulés et beaucoup plus durs. Ce dernier est très bon car il correspond à mon jeu. Certains trous ont également été allongés. Dans le tournoi, il arrivera sur le plateau où les positions des drapeaux sont où ils se retrouvent avec des tees. Certains trous sont relativement longs. Je ne suis pas le plus grand fan de l’utilisation d’un fer long sur un vert aussi délicat, c’est pourquoi vous devez renverser la situation et placer les drapeaux dans une position plus simple. Mais vous pouvez mettre les petits trous là où vous avez les cales, les drapeaux dans les endroits difficiles. Je pense que ce sera alors une très bonne configuration. “… les scores du BMW International Open:” On pense toujours avant qu’après de tels changements, les scores des années précédentes ne sont plus réalisables. Mais au final, tous ceux qui jouent ici sont de très bons golfeurs. Vous vous demanderez probablement à quel point les scores sont bons. Néanmoins, je suis très curieux, car au final, le jeu peut être joué plus dur qu’avant. “… la voiture Hole-in-One, la BMW M8 Competition Coupé:” Bien sûr, c’est un grand moment. J’ai vu la voiture pour la première fois hier. Bien sûr, gagner serait un chiffre intéressant. “… sa gestion des revers:” Je pense qu’il est généralement très important de disposer d’un bon environnement qui vous surprendra lorsque les choses vont moins bien et que vous pouvez le faire aussi. occupé avec des choses autres que le golf. Que ce soit passer du temps avec votre petite amie ou votre famille, aller au lac ou simplement prendre un café. Ce sont des choses pour lesquelles vous avez généralement moins de temps, mais dans de tels moments, amusez-vous. Il ne faut pas oublier malgré tout, dans lequel on est encore en bon état. Vous pouvez pratiquer votre passe-temps quotidiennement. J’aime beaucoup jouer au golf. “

MIL OSI