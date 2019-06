French News: BMW International Open 2019: le défenseur du titre Matt Wallace en entrevue.

Source: BMW Group Munich. L’année dernière, Matt Wallace a triomphé au BMW International Open. Depuis, ce n’était qu’une montée pour lui. Au début de la semaine du tournoi, l’Anglais parle de sa victoire en 2018, de sa forme actuelle et de ses chances de défendre son titre avec succès. Matt Wallace sur … le BMW International Open 2018: “Ce fut un grand tournoi pour moi. Je peux revenir sur quelques faits saillants. Jusqu’au dernier jour, lorsque j’ai vraiment attaqué, je n’y étais pas encore. Je me souviens d’avoir attendu une play-off. C’est pourquoi il était encore plus agréable d’obtenir le trophée après le dernier tour. “… le sentiment de venir au BMW International Open en tant que champion en titre:” La semaine dernière aux États-Unis. Open était vraiment bon. Je suis actuellement 24e au classement mondial, le meilleur classement que j’ai jamais eu. C’était extrêmement positif et important pour moi. En tant que champion en titre, je veux livrer un bon match et jouer du mieux que je peux. “… BMW International Open 2019:” BMW et tous les responsables font un excellent travail pour que nous nous sentions tous bien. J’espère une bonne semaine et qu’à la fin je pourrai revenir ici avec le trophée. “… le parcours de golf de Munich:” Je sais que le BMW International Open s’est tenu ici très souvent. Je n’ai jamais joué le parcours auparavant – je ne le connais que sous sa forme actuelle. Les greens sont plus longs que la semaine dernière, ce qui est bien, ils sont moins rugueux. Mais c’est toujours très exigeant. Les verts sont fantastiques. Quoi que les responsables aient fait pour les mettre en forme, c’était vraiment du bon travail. “… Les différences avec les États-Unis. Open: “C’est agréable de pouvoir enfin avoir le soleil et porter des t-shirts. Mais je pense que la différence est purement visuelle. À première vue, cela semble plus large et donc plus facile. Mais la clé est de parcourir les fairways sur la plupart des terrains de golf du monde. “… sa forme actuelle:” Je pense que je suis de bonne humeur en ce moment. Mon équipe est là pour moi et je sais ce que je dois faire pour m’améliorer. C’est trivial, et si j’arrive à l’améliorer, j’en suis content. Je suis en forme et heureuse. Je travaille dur pour mon jeu et je peux suivre le même talent que Brooks Koepka si je continue à progresser. “

