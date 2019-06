French News: Christoph Bernstiel: “Nous sommes déjà sur la bonne voie en tant qu’Etat”

Source: CDU-CSU

Cher Monsieur le Président! Chers collègues! Il y a moins de 30 minutes, la cérémonie de clôture de la bourse d’études du Parlement international s’est terminée ici au Bundestag. Pourquoi est-ce que je raconte ça? J’avais aussi un soi-disant IPSlerin dans mon bureau. Quand elle est arrivée ici, elle a dû répondre à une inscription à un événement par fax le premier jour. Peu de temps après, elle demanda: Qu’est-ce qu’un fax? Depuis que nous la recevons – elle vient d’Estonie – explique ce que signifie fax. Nous sommes allés avec elle au télécopieur. Elle a dit: d’accord, merci; Je ne sais pas ce que c’est; mon père avait un appareil dans les années 90. – Cet état décrit assez bien que la numérisation dans notre administration publique n’est pas aussi ordonnée que nous le souhaiterons tous.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU et du député Ute Vogt [SPD])

– Eh bien, nous sommes également responsables d’un peu; Alors peut-être que vous ne devriez pas applaudir.

(Citations de la CDU / CSU: Ho, ho! – Manuel Höferlin [FDP]: L’honnêteté autour de l’heure!)

En réalité, ce que nous essayons de changer – et nous le faisons avec ce traité – est critique, c’est que nous en discutons à une heure aussi tardive. La première lecture a eu lieu à 0,30 heure. Nous passons maintenant à l’étape de la deuxième lecture et tout le monde peut regarder l’heure par lui-même. Je pense que ce n’est pas approprié pour ce sujet important.

De quoi s’agit-il? En bref, il s’agit de la coopération informatique fédérale: FITKO; elle devrait remplacer le Conseil de planification informatique. Il ne s’agit rien de moins que de numériser 575 services publics et de les rendre disponibles en ligne à l’avenir.

(Manuel Höferlin [FDP]: Je pensais que c’était ce que faisait le ministre de l’Intérieur!)

Nous sommes déjà sur la bonne voie en tant qu’État. Par exemple, nous avons l’eID dans nos documents d’identité. Nous pouvons également très bien l’utiliser: nous pouvons télécharger le formulaire en ligne. Ensuite, nous devons l’imprimer, le signer et le renvoyer par la poste. – Ce n’est pas ainsi que nous imaginons la numérisation en Allemagne.

(Manuel Höferlin [FDP]: Si cela connaissait le ministre de la Patrie!)

C’est la raison pour laquelle il est très bon que nous y mettions enfin fin avec ce traité d’État et très bientôt; car déjà le 30 septembre 2019, ce traité doit être ratifié. Le gouvernement fédéral et les États fournissent un total de 180 millions d’euros, dont 35% pour le gouvernement fédéral. L’ensemble de la mesure devrait déjà être achevé en 2022, dans moins de trois ans. Tous ceux qui prétendent maintenant – j’enverrai cela aux orateurs – qu’il n’est pas possible de numériser l’administration en Allemagne, ce n’est pas correct.

(Manuel Höferlin [FDP]: Ce n’est qu’une annonce!)

– Nous mettons également cela en œuvre, M. Höferlin; pas de problème.

(Manuel Höferlin [FDP]: N’a pas travaillé non plus ces dix dernières années!)

Je pourrais vouloir dire une phrase de plus. Il y a déjà de grands moments ou administrations où cela fonctionne très bien. Heureusement, ma ville natale, Halle an der Saale, en fait partie. Nous avons récemment accueilli notre ministre d’État Dorothee Bär. Elle a parlé de la hotline administrative ou du gouvernement central 115. Beaucoup ne le savent pas encore, mais il est de plus en plus utilisé. Cela aussi se cache derrière le FITKO; Cette hotline sera également gérée par la coopération fédérale en informatique.

Enfin, deux phrases. Tout d’abord. Nous parlons beaucoup de protection du climat de nos jours. La numérisation de l’administration contribue à la réalisation des objectifs de protection du climat, notamment de protection de l’environnement. parce que nous économisons des tonnes de papier. Cela en fait également partie. C’est une autre contribution du groupe de l’Union sur le climat et la protection de l’environnement.

Enfin, je tiens à remercier le personnel administratif et le personnel des ministères dans les 16 États fédéraux et, bien entendu, également au sein de l’administration fédérale, qui ont contribué à amener ce traité à un point tel que nous pouvons le mettre en œuvre rapidement. C’est une bonne chose pour l’Allemagne. J’aimerais que cela soit communiqué encore plus.

Merci

(Applaudissements de la CDU / CSU)

MIL OSI