French News: Conférence sur le commerce électronique en tant que défi pour la protection de l’environnement et des consommateurs

Source: Ministère fédéral de l’environnement, Conservation de la nature, construction et sécurité nucléaire. Les défis liés à la protection de l’environnement et des consommateurs associés au commerce en ligne sont au cœur de la conférence. Les experts conseillent sur des sujets tels que la loi sur l’économie circulaire et le règlement de surveillance du marché de l’UE.

Les experts conseillent sur le besoin d’action et de solutions

Magasiner jour et nuit – le commerce en ligne est en augmentation constante, les taux de croissance sont énormes. Avec les commandes en ligne, des produits en provenance de pays tiers arrivent en Allemagne, produits parfois non conformes à l’UE et dont les fabricants ne respectent pas toujours les exigences légales en vigueur dans l’UE. Le manque de transparence a également un impact sur les consommateurs. Le secrétaire d’État du ministère fédéral de l’Environnement, Jochen Flasbarth, et Gerd Billen, secrétaire d’État du ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs, ont ouvert aujourd’hui à Berlin une conférence sur les défis de la protection de l’environnement et de la protection des consommateurs liés au commerce en ligne. Secrétaire d’État à l’Environnement Flasbarth: “Digitalization tous les domaines de la vie progressent rapidement. Le shopping sur Internet fait partie de la vie quotidienne d’aujourd’hui. Les consommateurs ne reçoivent souvent aucune information détaillée sur les produits, leur origine et leurs conditions de production. Par exemple, des substances interdites telles que des produits phytopharmaceutiques ou des produits contenant des produits chimiques interdits pénètrent également sur le marché européen. Dans l’ensemble, nous veillerons également à une plus grande protection de l’environnement et des consommateurs dans le commerce en ligne. “Le secrétaire d’Etat Billen:” La discussion sur les retours des derniers jours ne montre pas la complexité de l’économie circulaire derrière le commerce en ligne. Il s’agit d’un impact réel sur l’environnement et la société. Un des sujets à discuter lors de la conférence sera de savoir comment travailler avec les détaillants pour trouver des moyens de ne pas avoir à jeter les produits. Tout le monde doit penser à son comportement jetable. Nous avons besoin d’un changement de mentalité – non seulement avec le producteur, mais aussi avec nous-mêmes. “La conférence s’adresse aux experts de la politique et de l’administration, aux experts en surveillance des marchés, aux opérateurs économiques et aux associations professionnelles ainsi qu’aux organisations de la société civile. L’un des principaux thèmes est la recherche de solutions pour sortir de la destruction organisée de nouveaux biens. Les problèmes d’application du commerce en ligne conformément à la loi sur l’économie circulaire, notamment dans les domaines des appareils électriques, des batteries, des emballages et des produits chimiques, sont également à l’ordre du jour. Le commerce en ligne joue également un rôle dans la mise en œuvre des objectifs mondiaux en matière de développement durable. Des objectifs de production et de consommation durables doivent être garantis au titre de l’objectif n ° 12 du programme de développement durable à l’horizon 2030. Le nouveau règlement sur la surveillance du marché de l’UE, qui doit entrer prochainement en vigueur, fera également l’objet de l’échange. Le projet de nouveau règlement de l’UE sur la surveillance du marché réglemente pour la première fois le commerce en ligne dans ce domaine. Par exemple, à l’avenir, le nouveau règlement envisagera également les “centres de distribution”, à savoir les prestataires de services logistiques spécialisés dans la vente par correspondance en ligne, en tant qu’opérateurs économiques.

Objectifs de durabilité du Programme 2030 – ODD

