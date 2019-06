French News: Dans la région de Kostroma, un travail clair et bien coordonné du parlement régional avec le pouvoir exécutif est construit – M. Kozlov

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a participé à la séance plénière de la Douma régionale de Kostroma.

Vice-président du Comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération, représentant de l’autorité législative (représentante) de la région de Kostroma, Mikhail Kozlov, représentant de l’autorité législative de la région de Kostroma, a participé Le président Alexei Anokhin AnokhinAleksey Alekseevich, président de la Douma régionale de Kostroma, a présenté le coup d’État sur les activités de l’Assemblée législative en 2018.

Voir aussi

Selon les informations, le parlement régional a adopté plus de cent soixante-dix lois au cours de l’année, dont trente-neuf sont des lois fondamentales. Lors des séances plénières, plus de sept cents numéros ont été examinés. Quatre initiatives législatives ont été envoyées à la Douma, six projets de loi – pour examen préliminaire par le Conseil des législateurs de la Fédération de Russie. Quinze autres appels sont soumis aux organes du gouvernement fédéral, notamment le soutien d’investisseurs immobiliers déçus et l’extension de l’opportunité «Kostroma hectare», qui permet aux agriculteurs de se voir attribuer gratuitement des terres. Un ensemble de lois a été adopté, accordant une préférence aux investisseurs qui investissent dans des objets du patrimoine culturel.Sur le plan social, un soutien ciblé aux catégories de citoyens socialement non protégés est une priorité. Les lois relatives au paiement à partir de l’âge de 55 ans pour les femmes et de 60 ans pour les hommes, concernant le maintien de toutes les prestations régionales existantes à l’âge de 55 ans pour les femmes et de 60 ans pour les hommes, ont été étendues. mères et pères célibataires, sur l’allocation de fonds supplémentaires pour la construction du palais des sports de Kostroma, ainsi que sur le thème de l’organisation d’un train à grande vitesse entre Kostroma et Moscou. «Aujourd’hui, un travail très clair et bien coordonné du parlement régional avec le pouvoir exécutif est construit. Mikhail Kozlov a déclaré que le gouverneur de la région était le sujet le plus actif de l’initiative législative, avec une contribution de près de 58%. factures. «De plus, le travail a été construit avec le centre fédéral. L’interaction nous a permis de bénéficier de mesures de soutien colossales pour l’année en cours. En tant que sénateurs, nous sommes également prêts à participer à la résolution des problèmes graves de la région au niveau du Conseil de la Fédération “, a souligné Mikhail Kozlov. M. Mikhail Kozlov a également organisé une réception pour les citoyens sur des questions personnelles. Parmi les appels les plus pressants, citons l’amélioration des conditions de vie des citoyens et la possibilité de les orienter vers des institutions médicales.Le sénateur s’est rendu dans la partie militaire de la ville de Buja et sur le chantier de construction d’une nouvelle école.

MIL OSI