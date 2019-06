French News: Départ pour le péage de voiture incompréhensible

Son collègue de la CSU, Daniela Ludwig, porte-parole de l’Union pour la politique des transports, ne comprend pas le n ° de la CJCE sur le bilan. Pour des raisons d’équité et de gouvernance, le système de financement des utilisateurs aurait toujours raison. “Je suppose que les mêmes normes seront désormais appliquées aux 20 systèmes de péage existants dans l’UE et au péage automobile allemand”, commente Ludwig sur Twitter. “Je suis curieux du résultat.”

Pour Ulrich Lange, vice-président du groupe, le bilan de la voiture est surprenant. Auparavant, tant la Commission européenne que l’avocat général à la Cour de justice des Communautés européennes avaient jugé le concept allemand compatible avec le droit européen et donné le feu vert. “Le verdict est également décevant sur le plan du contenu”, a déclaré Lange. La conversion du financement de l’infrastructure de trafic allemande, qui est devenue une nécessité urgente, des taxes aux contributions des utilisateurs prendra plus de temps. Tous les experts en trafic ont unanimement estimé que cette étape était urgente. Ceci est problématique au vu des “difficultés économiques émergentes, car le financement de nos routes reste dépendant de la trésorerie du budget fédéral”, a déclaré la politique de transport Lange.