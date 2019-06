French News: Des photos de nulle part

Source: Fraunhofer-GesellschaftThe Trick: Les chercheurs utilisent un faisceau de lumière différent pour l’examen de l’objet par rapport à celui utilisé pour la prise de vue dans l’appareil photo. Ceci est possible grâce à la technologie quantique. Dr. Markus Gräfe, responsable du groupe de travail Imagerie améliorée quantique à l’Institut Fraunhofer d’optique appliquée et de mécanique de précision IOF à Jena, explique: “Nous irradions un cristal non linéaire avec un laser. En raison de l’interaction avec la structure cristalline, le faisceau laser se scinde en deux faisceaux jumeaux torsadés ayant des longueurs d’onde différentes. Le faisceau lumineux A nous dirige vers le test. Le faisceau B produit l’image – même si elle n’a jamais été dirigée vers l’échantillon. Les paires de photons générés et séparés dans le cristal restent connectés par la mécanique quantique. Étonnamment, Lightbeam B porte les mêmes informations que Ray A. Nous appelions cela l’effet fantôme à longue portée, car il ne correspond pas à notre expérience quotidienne. “Une enquête en temps réel et en douceurCe processus pourrait faire de l’imagerie médicale un bond en avant. Les cultures de cellules vivantes et les tissus sont sensibles à la lumière et sont rapidement endommagés ou complètement détruits au microscope. Des processus cellulaires de plusieurs minutes, voire de plusieurs heures, ne sont ni difficiles ni difficiles à observer. “Avec notre méthode, un examen en douceur est possible car nous n’avons pas à surcharger l’échantillon avec beaucoup de lumière inutile. Nous pouvons enregistrer dans la gamme de longueurs d’onde visibles pour lesquelles il existe des caméras haute résolution, bon marché et beaucoup plus sensibles “, explique Gräfe. Cela a réussi à réduire considérablement le temps d’exposition. Ainsi, le processus biologique peut être observé au microscope beaucoup plus longtemps et en temps réel.Jusqu’à présent, Gräfe et son équipe travaillent exclusivement dans le domaine de la lumière visible. L’objectif est cependant d’ouvrir bientôt d’autres gammes de longueurs d’onde, telles que les infrarouges et les UV Simple et stable La nouvelle méthode repose sur un travail préparatoire mené par des scientifiques de l’Institut d’optique quantique et d’information quantique à Vienne, avec lesquels Graefe et son équipe travaillent en étroite collaboration. »Les collègues à Vienne ont pu montrer il y a cinq ans que le principe fonctionnait. Nous avons réussi à simplifier considérablement la technologie et à la rendre plus stable. Nous avons pu économiser de nombreux composants optiques de manière à créer un petit appareil transportable. “Gräfe expérimente actuellement différents matériaux cristallins pour étendre le processus à d’autres gammes de longueurs d’onde. Cela est nécessaire car chaque cristal ne peut produire des paires de photons que dans certaines gammes de longueurs d’onde. Ainsi, le cristal de KPT périodiquement polarisé précédemment utilisé ne convient pas pour des fréquences plus élevées telles que les rayons UV ou X. S’il était possible de développer d’autres gammes de longueurs d’onde, cela serait intéressant non seulement pour le domaine médical, mais également pour l’analyse des substances. “Dans le domaine de l’infrarouge moyen ou du térahertz, par exemple, il serait possible de détecter des explosifs – bien plus efficacement qu’avec les méthodes actuelles.” Fraunhofer IOF présente ses premières images quantiques au LASER World of Photonics 2019, pavillon Fraunhofer dans le hall B3, stand 335 ,

