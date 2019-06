French News: Donateurs de la société de portefeuille Gazprom Centrremont primés à la Chambre civique de la Fédération de Russie

Source: Gazprom en russe

Référence LLC Gazprom Centrremont est une filiale à 100% de PJSC Gazprom, fondée en 2008. Les principales activités de la société holding OOO Gazprom Centrremont sont la maintenance technique, le diagnostic et la réparation, ainsi que la construction et la reconstruction des installations de PJSC Gazprom. Parmi les activités de OOO Gazprom Centrremont: canalisations de gaz principales, stations de compression, stations de stockage de gaz souterraines et stations de distribution de gaz. En outre, la société est engagée dans l’organisation de la construction, la reconstruction et la réparation d’infrastructures, l’approvisionnement en énergie et les communications. La structure de Gazprom Centremont comprend: JSC Gazprom Centrenergogaz, JSC Gazenergoservis, JSC Gazprom Orgenergogaz, JSC Gazprom Electrogaz, PJSC TM, OOO Gazprom Zapadremont Orenbourg, LLC Gazprom Zapadremont Urengoy Gazprom Centremont LLC a mis en place et maintient un système de gestion environnementale efficace basé sur les exigences de la norme internationale ISO 14001. Le personnel de Gazprom Centremont LLC compte environ 20 000 employés. ek Le projet «Le don d’entreprise n’est pas indifférent!» Est l’un des projets de grande envergure en matière de bénévolat d’entreprise du holding Gazprom Centremont. La première action a eu lieu en 2010. Au cours de cette période, plus de 6 700 employés ont participé à l’initiative sociale: des collaborateurs de bureaux centraux, de départements territoriaux, de succursales et d’usines de filiales situées dans différentes régions de Russie participent à des actions de donateurs L’objectif du projet est de développer le volontariat dans les sociétés de la société holding Gazprom Tsentrremont; promotion de modes de vie sains et formation d’une conscience socialement responsable des employés; fournir un appui au programme de développement de l’État du Service russe du sang.

MIL OSI