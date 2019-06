Source: Parti civil uni Belarus – en Biélorussie

18 juin marque l’anniversaire de l’un de l’opposition zubrovay et les membres des équipes VIP de la partie civile United Anatoly Pavlov – Président de la Commission centrale de contrôle de l’UCP à ce depuis de nombreuses années la tête de l’organisation de la ville de Minsk, BSU ancien vice-recteur.

Cher Anatoli vous féliciter chaleureusement de cet anniversaire, nous sommes fiers de se tenir avec vous, épaule contre épaule, vous souhaite bonheur, santé et bonne chance bonne chance – et vous personnellement, et tous ensemble, Mikhail Chigir, Premier ministre du Bélarus en 1994-1996! – Anatoli – un garçon âgé de 70 ans, dont encore beaucoup de plans – la famille, l’État et le public. Je souhaite que ces gens étaient plus dans le pays, alors nous obtiendrions le long plus facile. partenaire fiable et expérimenté drug.Hotelos aiment voir pendant une longue, très longtemps fréquenté le bon côté, nous fait plaisir, et nous allons essayer de plaire ego.Dolgih années de la vie, le bonheur et la prospérité Oksana Krischanovich, Président du Comité exécutif de l’UCP: – Du coeur Je tiens à féliciter notre merveilleux Anatoli Vassilievitch avec une belle date et lui souhaite une atmosphère confortable dans la maison de l’amour et la chaleur dans une relation de respect et de confiance des amis, de nombreuses années de vie heureuse et joyeux Lev Margolin, membre du conseil politique du Parti civil uni: – Je vous félicite de tout coeur sur la anniversaire Anatoli Pavlov, un homme de grand cœur et des principes solides. Anatoli, étant le vice-recteur de l’Université d’Etat du Bélarus, chef de l’un des plus grand syndicat de Minsk sans hésitation sacrifiée carrière, parce qu’il ne savait pas comment se prosterner et ne tolérera pas unprofessionalism. Et il chante très bien. Vous la santé depuis de nombreuses années et l’ambiance de la chanson!

MIL OSI