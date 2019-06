French News: Forêt de l’espoir en Indonésie

Source: NABU – Naturschutzbund Deutschland: un nouveau projet protège le climat et les moyens de subsistance des populations autochtones

Une clé importante pour atteindre les objectifs de Paris en matière de climat? Préserver et restaurer les fonctions écosystémiques des forêts tropicales. La forêt de “Hutan Harapan”, d’une superficie de 100 000 hectares, reçoit le soutien de l’Initiative internationale sur le climat.

Calao à Harapan Hutan en Indonésie – Photo: Tom Kirschey / NABU

“Hutan Harapan” est indonésien et signifie “Forêt de l’espoir”. Les 100 000 hectares de forêt des provinces de Sumatra du Sud et de Jambi bénéficient désormais du soutien de l’Initiative internationale pour le climat (IKI) du ministère fédéral de l’Environnement, de la Conservation de la nature et de la Sécurité nucléaire (BMU). Hutan Harapan est le projet phare de la “concession de restauration de l’écosystème” (ERC), qui a été créée pour lutter contre la déforestation. Derrière ce terme fastidieux se cache un succès pour la conservation, car auparavant, l’Indonésie n’avait octroyé de concessions forestières que pour l’abattage et la conversion en terres agricoles. Avec le CER, la forêt devait et devait être préservée et reboisée pour la première fois: le nouveau projet soutiendra l’une des initiatives les plus ambitieuses visant à protéger et restaurer les forêts pluviales de basse altitude à haut risque au cours des sept prochaines années. C’est un signal important, car la perte de forêts à Sumatra est toujours dramatique: en 1900, il y avait encore 16 millions d’hectares de forêts tropicales, dont il ne reste que 250 000 hectares – une diminution de 98%. Restaurer les zones forestières dégradées et les rendre plus durables à l’avenir pose un défi de taille compte tenu de la demande croissante de ressources, en particulier de pâtes et d’huile de palme, à l’échelle mondiale, ce qui représente un défi pour Hutan Harapan. Le projet apporte donc une contribution importante à la prochaine Décennie des Nations Unies pour la “restauration des écosystèmes” 2021-2030.

“Hutan Harapan est un réservoir de carbone d’importance mondiale. Les objectifs climatiques de Paris ne peuvent être atteints que si le fonctionnement d’écosystèmes tels que les tourbières et les forêts tropicales humides est préservé et restauré. “Le président de la NABU, Olaf Tschimpke

Au plus tard lors de l’hiver 2015/2016 d’El Niño, la République d’Indonésie a dû entendre douloureusement à quel point la perte généralisée du fonctionnement de l’écosystème est provoquée par la soif de ressources à l’échelle mondiale. Selon des chiffres officiels, les incendies de forêt et les tourbières à l’hiver 2015/2016 ont tué 100 000 personnes, notamment à Sumatra et dans la partie indonésienne de Bornéo (Kalimantan). La région “Hutan Harapan” joue également un rôle important dans la survie du Batin Sembilan. , un groupe forestier autochtone traditionnel s’est engagé dans l’exploitation forestière illégale et les travaux routiers à travers la forêt. Le projet protège leurs moyens de subsistance et améliore leurs conditions de vie, par exemple grâce à l’exploitation d’une école primaire et d’un dispensaire de forêt tropicale. La région est également extrêmement importante pour la protection de la biodiversité. Entre autres, le tigre de Sumatra, l’ours malais, l’oiseau calao, l’oiseau Helmhorn et l’éléphant de Sumatra vivent ici. Au cours des sept prochaines années, la NABU mettra en œuvre le projet International Climate Initiative afin de préserver la zone à long terme. Contrairement aux licences d’exploitation habituelles, l’ERC “Hutan Harapan” repose sur la protection des zones forestières restantes et la restauration des zones forestières dégradées par l’exploitation forestière illégale. Après la mise en place du modèle ERC, l’Indonésie gère désormais environ 50 000 hectares, en particulier Sumatra et Kalimantan, selon ce type de licence novateur: une chose est claire: l’espoir ne sauvera pas la forêt tropicale en Indonésie, le projet lancé en 2019 a une chance importante Contribuer à la protection du climat, aux moyens de subsistance des peuples autochtones et à la biodiversité dans la forêt de l’espoir.

Un arbre géant dans la forêt pluviale Harapan – Photo: Annika Natus

Libellule rouge dans la forêt pluviale Harapan – Photo: RSPB / Clare Kendall

Tigre de Sumatra – Photo: T. Herzog

Un garde forestier à Harapan – Photo: NABU / Annika Natus

Haute biodiversité dans la forêt pluviale Harapan – Photo: Annika Natus

Titre du projet: “Hutan Harapan – Soutien au premier permis de restauration d’écosystème d’Indonésie” Objectif: Protéger les zones forestières dégradées existantes et les restaurer, est une priorité absolue. Cela garantit non seulement la biodiversité fantastique, mais également les moyens de subsistance de la forêt indigène de Batin Sembilan. Prévention des utilisations illégales et du braconnage, prévention et lutte contre les incendies de forêt.Démarreur: juin 2019Current: 7 ans Partenaires du projet: Banque de développement KfW, Burung Indonesia, BirdLife International, RSPBFondé par l’Initiative internationale pour le climat (IKI) du BMU

plus

MIL OSI