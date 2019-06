French News: Horaire des jeux européens à la télévision

Source: DOSBPour la deuxième fois depuis 2017, les jeux européens se disputent les médailles. SPORT1 diffusera 100 heures de jeu. Du 21 au 30 juin, la deuxième édition des Jeux européens se tiendra en Biélorussie – et SPORT1 y sera en direct. Au total, environ 100 heures des jeux européens seront diffusées en direct à la télévision et dans LIVESTREAM. Les spectateurs peuvent s’attendre à des compétitions variées et passionnantes. Plus de 400 athlètes de 50 pays se disputent les médailles dans 15 sports. En outre, certains d’entre eux concernent également les qualifications pour les Jeux Olympiques. La Fédération allemande des sports olympiques envoie à Minsk 149 athlètes de 13 sports différents, dont des joueurs de haut calibre tels que les as du tennis de table Timo Boll et Dimitrij Ovtcharov, le champion olympique de canoë-kayak Sebastian Brendel et Max Hoff, l’archer Lisa Unruh (médaillée d’argent aux Jeux olympiques 2016) et le sportif Christian Reitz (Champion olympique 2016), Ornella Wahner (boxe) et Jonathan Horne (karaté). Le programme des Jeux Européens 2019: vendredi 21 juin 2019: Cérémonie d’ouverture3 × 3 Basketball: entre autres avec la Roumanie – l’Allemagne, à partir de 8 heuresBoxing: entre autres avec les rondes des 16 ans dans la catégorie des poids lourds, à partir de 13 heures

Samedi 22 juin 2019: Tir sportif: Avec décisions d’équipe au pistolet et à la carabine, à partir de 8h Tir à l’arc: Avec décisions dans la compétition par équipes dames et hommes, à partir de 8hSambo: Avec décisions, à partir de 9h3 × 3 Hongrie – Allemagne et Allemagne – République tchèque, à partir de 10hJudo: décisions, à partir de 10hStraßenrad: décision des dames, à partir de 11h30Strobaties sportives: décisions, à partir de 13h Gymnastique rythmique: décisions, à partir de 13h

Dimanche 23 juin 2019: Tir à l’arc: Avec décisions dans l’équipe, à partir de 8h Tir au sport: Avec décisions au pistolet et au fusil de chasse des dames et messieurs, à partir de 8hSambo: Avec décisions, à partir de 9hTable de tennis: Entre autres choses 1. Tour du gentleman avec Boll et Ovtcharov, à partir de 9hJudo: Avec décisions, à partir de 9h30 Athlétisme: Qualification, à partir de 11h Roue de rue: décision des messieurs, à partir de 11h Gymnastique rythmique: décisions, à partir de 13hAcrobaties sportives: décisions, à partir de 13h45

Lundi 24 juin 2019: Tir sportif: Avec décisions au fusil et au fusil des dames et messieurs, à partir de 8 heuresJudo: Avec décisions, à partir de 9h30 heures × 3 Basket: avec décisions des dames et messieurs, à partir de 12 heures Aérobic: décision en double mixte, à partir de 18h30

Mardi 25 juin 2019: Canoë-kayak: entre autres avec Sebastian Brendel et Max Hoff, à partir de 20h Tir sportif: avec décision de l’équipe au fusil, à 8h roue de rue: contre-la-montre des dames et messieurs, à partir de 9h Tennis de table: avec décisions dans le mélange double à partir de 9hJudo: avec décisions, à partir de 9h55 – football: phase de groupes, à partir de 13h Athlétisme: quarts de finale, à partir de 13h Trampoline: avec décisions, à partir de 14h Aérobic: décision en groupe mixte, à partir de 18h30

Mercredi 26 juin 2019: Tir à l’arc: Avec décision, à partir de 8h Tir au sport: Avec décision au pistolet, à la carabine et au tir rapide, à partir de 8h15Canu: Avec décision, à partir de 9h Tennis de table: Avec décision à la personne des dames et messieurs, à partir de 9hR Décisions, à partir de 10h athlétisme: demi-finales, à partir de 16h40

Jeudi 27 juin 2019: Tir à l’arc: Avec décisions, à partir de 8h Tir au sport: Avec décisions au fusil, à partir de 8h15 Canu: Avec décisions, à partir de 9hRings: Avec décisions, à partir de 10hBahnrad: Avec décisions à partir de 14h

Vendredi 28 juin 2019: Tir sportif: décisions par équipes mixtes au tir au pistolet et au lancer de cible à partir de 20h Badminton: avec décision en double masculin, à partir de 9hRings: avec décisions, à partir de 10hBahnrad: avec décisions à partir de 12hAthlétismes spécialisés: finales, à partir de 17h Box: demi-finales dans toutes les classes, à partir de 13h

Samedi 29 juin 2019: Karaté: Avec décisions, à partir de 8hBadminton: Avec décisions en double femmes et hommes, à partir de 9hBahnrad: Avec décisions à partir de 9hTable de tennis: Décisions dans l’équipe de dames et messieurs, à partir de 9hRing: Avec décisions, à partir de 10 heuresBeach soccer: sur décision, à partir de 13 heures Gymnastique d’appareils: décisions avec dames et messieurs, à partir de 13 heures Boxe: entre autres avec des décisions à la lumière et Weltergewicht des messieurs, à partir de 15 heures

Dimanche 30 juin 2019: Karaté: Avec décisions, à partir de 8 heuresBahnrad: Avec décisions à partir de 8 heures Poids lourd masculin, à partir de 11 heures. Gymnastique de fitness: décisions pour dames et messieurs, à partir de midi. Célébration finale (* Fuseau horaire) (Source: SPORT1)

