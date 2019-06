French News: Le changement “Profil techno-détachés”

Source: Espace fédéral russe

# Roscosmos est la chose principale 18.06.2019 21: 13 Le changement de “Profil techno-détachements” est terminé

Dans le centre pour enfants «Eaglet», entièrement en russe, le changement thématique «Détachements de techno de profil» a été mené à bien. Ce programme de développement général vise à développer des compétences appliquées dans le domaine de la science et de la technologie. Son objectif est de créer les conditions propices au développement des aptitudes et compétences, à la pensée créative, aux fondements de la culture scientifique et technique des étudiants, à l’engagement professionnel et à la réalisation du format d’orientation professionnelle et d’autodétermination efficaces. Le programme est mis en œuvre par la Fondation pour le développement de l’éducation – le bureau de projet du projet national «Éducation». Union “Jeunes professionnels (Worldskills Russia)”, complexe éducatif de l’Etat de Moscou. La Roscosmos State Corporation était le partenaire industriel avec United Aircraft Building Corporation, Il PJSC et Russian Helicopters JSC.Plus de 300 adolescents de 38 régions de Russie ayant réussi la sélection compétitive de toute la Russie ont pris part au changement thématique. Dans le cadre du programme éducatif destiné aux garçons et aux filles en mutation, ils se sont familiarisés avec les industries de la fusée, de l’aviation et de la construction d’hélicoptères, dans le cadre de programmes tels que “Ingénierie des systèmes spatiaux”, “Technologies et recherche spatiales appliquées”, “Robotique industrielle et recherche dans le domaine de la robotique”, ” Assemblage de la production de produits d’équipement aéronautique »,« Service d’équipement aéronautique »,« Conception technique en CAO »,« Polymécanique et automatisation ». Le programme éducatif dans chaque domaine comprenait des compétences intensives et une immersion dans la profession dans son ensemble. Ksenia Trunova, responsable des projets sociaux «Russian Space Systems» L’activité du projet dans le domaine de l’espace était liée aux développements prometteurs des entreprises du Gosper oraison “Roskosmos”. En particulier, les participants aux équipes, ainsi que des experts du secteur, ont participé à la conception de petits engins spatiaux, à la mise au point de composants électroniques, à la programmation d’ordinateurs de bord, au développement de plates-formes de recherche scientifique sur la Lune, à la conception d’une base lunaire et à la création d’un prototype de banc d’essai de poussée de fusée. .

