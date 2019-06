French News: Le coût des ressources en carburant et en énergie économisées par Gazprom en 2018 s’élevait à 12 milliards de roubles.

Source: Gazprom en russe

Une réunion du comité de coordination du PJSC Gazprom sur la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique s’est tenue aujourd’hui. La réunion était présidée par Vitaly Markelov, vice-président du comité de direction de PJSC Gazprom, président du comité de coordination. Un membre du conseil d’administration, le chef du département, Gennady Sukhov, et les responsables des départements concernés de Gazprom et de ses filiales ont examiné les résultats du travail réalisé par Gazprom en matière d’environnement en 2018. Il a été noté, en particulier, que la quantité de déchets générés au cours du processus de production avait diminué de 13,9% par rapport à 2017, la consommation d’eau pour les besoins de production – de 5,3%. Un facteur important pour accroître l’efficacité des activités de production de Gazprom consiste à économiser combustibles et ressources énergétiques (TER) dépensés par la société pour ses propres besoins. Un ensemble de mesures est en cours de réalisation dans le cadre du Programme pour les économies d’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique de PJSC Gazprom pour 2018-2020. À la suite de la mise en œuvre du programme en 2018, l’économie de combustibles et de ressources énergétiques s’est élevée à 3,56 millions de tonnes d’équivalent carburant, y compris: le gaz naturel – 2,95 milliards de mètres cubes. m; Électricité: 364,25 millions de kW / h; énergie thermique – 235,86 milliers de Gcal. Le coût total des économies de carburant et d’énergie a atteint 12 milliards de roubles.Les participants à la réunion ont examiné le projet de «Feuille de route du système de gestion des émissions de gaz à effet de serre des sociétés du groupe Gazprom pour la période allant jusqu’en 2020 et pour l’avenir jusqu’en 2030». Les divisions du profil ont été chargées de préparer des propositions pour la mise en œuvre de la feuille de route.

Les membres du Comité de coordination ont été informés du projet de programme environnemental intégré du PJSC Gazprom pour la période 2020-2024. Il est basé sur les propositions des filiales à 100% de Gazprom. Le programme est un système de mesures visant à améliorer encore l’efficacité de la gestion de la protection de l’environnement, à garantir la sécurité environnementale et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et énergétiques conformément aux objectifs du gouvernement en matière de développement environnemental novateur de l’économie russe.

Contexte Le comité de coordination de la protection de l’environnement PJSC Gazprom a été créé en octobre 2007 afin d’assurer une approche intégrée et la coordination des activités de gestion environnementale des unités opérationnelles et des filiales de Gazprom. Les tâches principales de ce comité sont les suivantes: Gazprom; – organisation de la gestion intégrée dans le domaine de la protection de l’environnement, des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique; – coordination des interactions PJSC Gazprom avec les autorités environnementales et les organisations publiques.

