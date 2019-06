French News: Le président de la Lettonie, Raimonds Vējonis au château de Riga, accrédite les ambassadeurs de Bosnie-Herzégovine et de Tanzanie

Source: Président de la Lettonie en Letton

Le 18 juin 2019, au château de Riga, le président Raimonds Vējonis a accrédité l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Bosnie-Herzégovine, ainsi que l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République-Unie de Tanzanie en République de Bosnie-Herzégovine. Le Président de la Lettonie, Raimonds Vjonis, a souligné les relations bilatérales constructives des deux pays sur le plan politique, que la Lettonie souhaite intensifier, en promouvant les relations tant interparlementaires qu’économiques. La Lettonie soutient la poursuite de la politique d’élargissement de l’UE dans les Balkans occidentaux et reconnaît l’effet stabilisateur de l’élargissement dans la région. La Lettonie participe à la mise en œuvre de quatre projets de jumelage en Bosnie-Herzégovine dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la planification de la politique de protection sociale et des statistiques. Nous sommes disposés à partager davantage notre expertise et notre expérience en matière d’intégration européenne. Lors de la réunion, les efforts d’intégration de la Bosnie-Herzégovine à l’OTAN et l’appui de la Lettonie à la politique de la porte ouverte de l’OTAN, qui renforce la sécurité en Europe, ont également été discutés. Willibrod Peter Slaa, président de la République de Lettonie, Raimonds Vjonis, a exprimé le souhait d’intensifier le dialogue politique et la coopération économique entre les deux pays. La Lettonie estime que la coopération UE-Afrique devrait être fondée sur les principes de la coopération responsable et avec la participation active des pays africains. La croissance économique est possible grâce à une administration publique efficace et à des institutions responsables fondées sur le respect des droits de l’homme et de l’égalité des sexes, l’ouverture et d’autres principes de bonne gouvernance, la promotion de la participation civique et la lutte contre la corruption. De même, l’éducation et l’emploi des jeunes (y compris les femmes) devraient être un objectif à long terme des relations UE-Afrique, l’accent étant mis sur la formation professionnelle. Les parties ont convenu que tous les pays devraient contribuer à l’atténuation du changement climatique et travailler ensemble pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

