French News: Le prochain arrêt pour la nouvelle BMW S 1000 RR et l’équipe BMW Motorrad WorldSBK est Misano.

Source: BMW Group Munich. Le BMW Motorrad WorldSBK Team se dirige vers la côte italienne de l’Adriatique. Le week-end prochain (du 21 au 23 juin), l’équipe mettra en vedette les pilotes Tom Sykes (GBR) et Markus Reiterberger (GER) ainsi que la nouvelle BMW S 1000 RR au “Misano World Circuit” lors de la septième édition de la saison du FIM Superbike World. Championnat (WorldSBK). En guise de préparation, l’équipe a effectué un test de deux jours à Misano il y a trois semaines. Même si les conditions météorologiques étaient instables, le temps pouvait être bien utilisé pour obtenir des informations importantes dans divers domaines. Le développement du nouveau RR se poursuit et, à Misano, l’équipe BMW Motorrad WorldSBK dispose de mises à jour supplémentaires dans ses bagages.

Citations avant les courses à Misano.

Marc Bongers, directeur de BMW Motorrad Motorsport: “Nous sommes bien préparés pour le week-end sur l’Adriatique. Nous espérons pouvoir maintenant confirmer nos points de test du test de Misano il y a trois semaines dans la course. Il est clair que nous devons encore améliorer nos performances et à Misano, nous faisons un pas dans la bonne direction. Notre objectif est d’obtenir systématiquement le top 6 des résultats. De plus, chez Markus, nous souhaitons poursuivre le travail de coordination positif qui a été accompli à Jerez. Nous sommes convaincus qu’il peut rattraper Tom avec sa performance. “

Shaun Muir, directeur de l’équipe BMW Motorrad WorldSBK: «À Jerez, nous avons bien travaillé avec Tom et nous souhaitons continuer ce bon travail à Misano. Avant tout, nous voudrions essayer de traduire nos résultats en qualifications en bons résultats en course. Nous voulons revenir dans le top six à Misano, sur une piste où nous avons récemment passé un très bon test. Markus a travaillé à Jerez pour trouver un nouveau réglage de vélo qui le mettra aussi à l’aise que Tom avec ses réglages. Nous espérons que le cadre que nous avons quitté à Jerez fonctionnera également à Misano. Les prévisions météorologiques sont bonnes et les températures sur la piste seront assez élevées. Mais tout le monde doit faire face à cela. Dans l’ensemble, nous attendons avec impatience Misano et espérons que nous pourrons y faire un bilan positif. “

Tom Sykes: “Je suis vraiment impatient d’assister à l’invitation du Championnat du Monde Superbike à Misano. C’est toujours amusant de courir en Italie. Nous avons récemment effectué un test de deux jours sur place, et ce test nous a beaucoup aidés pour la préparation du week-end de course. J’ai des attentes élevées dans le châssis de la BMW S 1000 RR. J’espère que nous pourrons toujours bien performer ce week-end et mon objectif est de terminer dans le top 5 dans les trois courses. En collaboration avec toute l’équipe BMW Motorrad WorldSBK, je ferai de mon mieux et tenterai de remporter le podium. J’espère que nous pourrons obtenir le podium dont nous étions si proches à Imola. Ce serait formidable pour toute l’équipe. “

Markus Reiterberger: “Misano est un morceau cool que j’aime beaucoup. L’année dernière, nous avons eu beaucoup de succès avec la moto Superstock et avons remporté la victoire. Après le test effectué il y a quelques semaines, nous sommes prêts à affronter toutes les conditions météorologiques. Je pense que notre vélo sera bon là-bas. Bien sûr, j’espère qu’il fait beau mais qu’il ne fait pas si chaud et que nous venons de passer un excellent week-end. Il y a beaucoup d’amis, de connaissances et de fans de mon environnement là-bas, car l’événement est très populaire. Je suis vraiment impatient, mais en même temps, ma concentration est bien sûr la course. “

