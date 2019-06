French News: Le VIIe Congrès de la Société de Vavilov de génétique et de sélectionneurs a été lancé à la SPSU

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Au total, plus d’un millier de chercheurs du monde entier, du Canada à l’Australie, participent au congrès international consacré au centième anniversaire du Département de génétique et de biotechnologie, du Canada à l’Australie. jours où la génétique connaît un certain essor. «Lorsque nous examinons l’histoire centenaire de la génétique ici à l’Université de Saint-Pétersbourg, nous voyons à la fois des événements dramatiques et des victoires, mais également des tâches sur lesquelles il reste encore à travailler. Ainsi, l’étude de la structure du matériel génétique est assez intensive et nous avons aujourd’hui déchiffré des génomes. Cependant, il reste encore beaucoup à faire dans la recherche sur les fonctions des gènes, ce qui ouvrira à l’avenir les possibilités de l’édition génétique », a déclaré Igor Anatolyevich. avec la recherche scientifique, mais aussi avec le processus éducatif. «Pour la formation des ressources humaines, il est nécessaire de maintenir et de développer l’école de Saint-Pétersbourg pour la formation des généticiens et des sélectionneurs. Cela est particulièrement vrai pour résoudre des problèmes mondiaux tels que la sécurité alimentaire. Aujourd’hui, il est important pour nous que l’Université ne soit pas formée de manière isolée par rapport à la science et aux tâches pratiques incombant à la communauté professionnelle », a déclaré Marina Yuryevna. Les délégués du congrès ont également été reçus par le gouverneur en exercice de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov, et le président russe de l’Académie des sciences de Russie. Sergueïev La séance plénière a été ouverte par le rapport du Professeur Sergei Inge-Vechtomov de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, académicien de l’Académie des sciences de Russie, consacré à l’histoire de la création du département de génétique de l’Université, à l’origine du en Russie. Le fondateur du plus ancien département de génétique du pays est Yuri Alexandrovich Filipchenko, professeur à l’Université de Petrograd, auteur du premier cours universitaire dans ce domaine, qui a commencé à être lu plusieurs années avant la création d’une nouvelle division. Comme l’a souligné Sergey Georgievich dans son discours, le département universitaire a joué au moins deux fois un rôle déterminant dans le développement de la génétique dans notre pays: lorsque la science n’est née qu’en Russie et après 1948, une interdiction officielle de l’enseignement de la génétique et de la publication d’ouvrages scientifiques a été instaurée pendant dix ans. À propos des méthodes possibles de lutte contre les prions (protéines pathogènes responsables de maladies génétiques telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, le diabète de type 2, etc.) a déclaré MD, un chercheur de premier plan aux Instituts nationaux de la santé (États-Unis), Reed Vikner. Le professeur Wikner a consacré son rapport à l’organisation structurelle des systèmes moléculaires antiprion.A la fin de la séance plénière, le professeur SPbSU Sergey Inge-Vechtomov a reçu la médaille d’or de la Société de Vavilov pour la génétique et les éleveurs – récompense honorifique décernée tous les cinq ans pour sa contribution exceptionnelle au développement de l’éducation génétique. congrès aura lieu 20 symposiums, tables rondes et trois conférences associées. Les discussions des participants porteront sur les problèmes les plus pressants de l’industrie, notamment la génétique humaine, la génétique environnementale, la biotechnologie et la sélection des plantes, la génétique médicale, les processus post-traductionnels, la différenciation et les cellules souches, ainsi que la bioinformatique. Cette dernière direction deviendra également centrale lors de la conférence internationale sur la biologie algorithmique BiATA-2019, qui se tiendra lors du congrès des 20 et 22 juin. En outre, le programme du congrès comprend un symposium associé intitulé «Collections de bioressources et biobanques génomiques», qui inclura l’expérience de la Biobank of St. Petersburg State University et la conférence associée, Bread of the Future, consacrée au 125e anniversaire de l’Institut de l’industrie végétale NI Vavilov.

