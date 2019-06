French News: Les équipes BMW prêtes pour le prochain point fort de la GT au Nürburgring Nordschleife.

Source: BMW Group Munich. Quelques jours seulement après les 24 Heures du Mans (FRA), le prochain classique est à l’ordre du jour du week-end prochain: les 24 Heures du Nürburgring (GER). Six BMW M6 GT3 sont représentées dans la classe supérieure SP9, avec de nombreux pilotes d’usine BMW en action sur la Nordschleife. Le but est de se battre pour la 20ème victoire générale de BMW dans le “Green Hell”. Au total, 45 voitures de course BMW sont inscrites pour la course de 24 heures – des dernières voitures de sport des clients BMW M4 GT4 et BMW M240i Racing à beaucoup d’autres modèles BMW utilisés par des équipes privées du monde entier. Dans le cadre de cet événement, la famille BMW M Motorsport rendra également hommage à Charly Lamm, décédé au début de l’année.

Les six BMW M6 GT3 de la 47e édition de l’Eifel Marathon seront utilisées par le BMW Team Schnitzer, le ROWE Racing, le Walkenhorst Motorsport et le FALKEN Motorsports. Il y a beaucoup de pilotes d’usine BMW dans les cockpits. Nick Catsburg (NED), Philipp Eng (AUT), Augusto Farfus (BRA), Jesse Krohn (FIN) et Martin Tomczyk (GER) passeront directement à la BMW M6 GT3 après leur départ au Mans le week-end dernier avec la BMW M8 GTE changer.

En plus de la BMW M6 GT3, cinq BMW M4 GT4 et 13 BMW M240i Racing seront sur la grille. Dans la BMW M4 GT4 avec le numéro de départ 77 dans le design spécial BMW M Motorsport et avec le lettrage du BMW Sports Trophy, les lauréats du BMW Sports Trophy de 2018 – Christopher Rink, Danny Brink et Philipp Leisen (tous les GER) et Dirk Adorf ).

Jeudi, BMW Motorsport commémorera Charly Lamm à 17h00 lors d’un événement hommage au BMW M Motorsport Hospitality dans le paddock. De nombreux anciens compagnons partageront leurs souvenirs et leurs moments spéciaux avec le chef d’équipe de longue date de Schnitzer.

Citations avant les 24 heures au Nürburgring:

Jens Marquardt (Directeur du groupe BMW Motorsport): “Nous sommes impatients de voir autant de véhicules BMW en action aux 24 heures du Nürburgring. Dans la catégorie GT3, avec la BMW M6 GT3, des équipes expérimentées et bon nombre de nos meilleurs pilotes GT, nous proposons un package solide qui nous préparera pour la 20e victoire de BMW. Mais nos BMW M4 GT4 et BMW M240i Racing, ainsi que les nombreuses autres BMW présentes sur le terrain, inspireront nos nombreux fans dans «l’Enfer vert». Le lien entre cette course de 24 heures et BMW est tout simplement très serré. C’est pourquoi le Nürburgring est également l’endroit idéal pour rendre hommage à Charly Lamm. Il a adoré cette course et a célébré cinq victoires avec son équipe. La famille BMW M Motorsport courra pour Charly ce week-end et le portera à cœur. “

Augusto Farfus (BMW M6 GT3 n ° 42, BMW Team Schnitzer): “La course de 24 heures au Nürburgring est l’un des meilleurs événements de l’année – et aussi ma course préférée. Cela fait plusieurs années que nous attendons la victoire finale. Cette année, nous sommes dans une meilleure position que jamais auparavant. Nos attentes et notre motivation sont également élevées. Concourir au Mans directement sur le Nürburgring est exigeant. Je suis impatient de relever ce défi et je me suis préparé de la meilleure façon possible. “

Martin Tomczyk (BMW M6 GT3 n ° 42, BMW Team Schnitzer): “Les 24 Heures du Nürburgring sont un classique absolu du calendrier GT et une course extrêmement importante pour BMW et moi-même. J’y suis allé si souvent, quelques fois c’était très serré – mais ça n’a pas suffi pour gagner. En conséquence, j’espère naturellement être à l’avant-garde cette année avec le BMW Team Schnitzer. Les courses préparatoires ont montré que nous avions un rythme soutenu. “

Connor De Phillippi (BMW M6 GT3 n ° 98, ROWE Racing): “Les 24 Heures du Nürburgring occupent une place particulière dans mon cœur depuis ma victoire finale en 2017. Chez ROWE Racing, nous avons deux véhicules très lourds au départ. Je suis impatient de commencer. “Philipp Eng (BMW M6 GT3 n ° 98, ROWE Racing):” Je suis vraiment impatient de la course. La Nordschleife est sans aucun doute la meilleure piste de course du monde. Je pense que nous avons un très bon paquet là-bas cette année. Malheureusement, je n’ai pu participer qu’à la préparation d’une course VLN, mais je suis très heureux d’avoir des coéquipiers aussi talentueux et talentueux qui ont parfaitement préparé notre voiture pour la course. Je suis incroyablement heureux et fier de pouvoir participer à deux courses de 24 heures consécutives. C’est certainement un défi physique et mental, mais en tant que coureur, vous voulez ce genre de scénario. “

Nick Catsburg (BMW M6 GT3 n ° 99, ROWE Racing): “Pour moi, la course de 24 heures au Nürburgring est l’un des meilleurs événements de la saison. La Nordschleife est ma piste préférée. La BMW M6 GT3 y est toujours très forte. Nous entamons donc le week-end de course en sachant que nous sommes compétitifs. “

Jesse Krohn (BMW M6 GT3 n ° 99, ROWE Racing): “Comme toujours, lorsque vous démarrez en BMW sur ce circuit, les attentes sont très grandes. Notre voiture est à l’écoute fantastique de la piste. En outre, je sais aussi que j’ai d’excellents collègues chauffeurs autour de moi. L’équipe a fait du bon travail et les préparatifs se sont bien déroulés. “

Nick Yelloly (BMW M6 GT3 n ° 101, Walkenhorst Motorsport): “Je suis impatient de terminer ma première course de 24 heures. Je ne peux pas imaginer un meilleur endroit que le Nürburgring. Représenter la marque BMW me rend très fier. Mes camarades pilotes et l’équipe Walkenhorst ont beaucoup d’expérience sur la Nordschleife et nous avons certainement le potentiel pour obtenir un bon résultat. Notre victoire en qualifications a bien sûr été un fantastique succès en préparation. J’espère que nous pourrons continuer avec ça. “

Jens Klingmann (BMW M6 GT3 n ° 33, Falke Motorsports): “Cette course est le clou de mon calendrier de course 2019. Notre objectif est bien sûr de ramener la couronne à BMW pour la première fois depuis 2010 dans” l’Enfer vert “. Je pars pour FALKEN Motorsports pour la deuxième fois. Je m’attends à une course très intense dans laquelle vous devez terminer chaque tour à la limite. Pour cela, nous sommes bien placés à mon avis. “

Note aux rédacteurs: Si, en tant que représentant des médias accrédité, vous souhaitez assister à l’événement “Tribute” en l’honneur de Charly Lamm, veuillez envoyer un courrier électronique à l’adresse suivante: ingo.lehbrink@bmw.de.

