French News: Marian Wendt: “Dans le domaine de la numérisation des services administratifs, nous appartenons à la banque criminelle”

06/06/2019

Discours à la loi sur le traité d’État portant modification de l’informatique

La modernisation administrative ne concerne que la numérisation administrative. Ainsi, les composantes de l’administration en ligne dans les administrations publiques des administrations fédérales, des États et des administrations locales constituent une composante essentielle d’une administration communautaire efficace.

Depuis 2010, avec la création du Conseil de planification des technologies de l’information, nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux pour le développement futur des administrations publiques. Et pourtant, nous ne décollons pas vraiment.

L’évaluation de la loi sur l’administration en ligne montre très clairement que nous appartenons à la banque criminelle dans le domaine de la numérisation des services administratifs. Bien que nous ayons obtenu les effets d’impulsion attendus de nos initiatives juridiques, nous avons manqué un impact durable. Mais le gouvernement fédéral l’a reconnu et passe à la suite logique de ce projet de loi.

Après d’importants projets tels que la loi sur l’e-gouvernement et la loi sur l’amélioration de l’accès en ligne, FITKO se chargera de la coordination et du contrôle des projets informatiques des gouvernements fédéral, étatiques et locaux en tant que bureau central. Les déficiences identifiées par le Conseil de planification des technologies de l’information seront corrigées grâce à cet organe de soutien. Pour la première fois, le conseil de planification informatique dispose d’un centre de compétences pour la mise en commun des ressources humaines et financières dans le domaine de l’administration électronique.

Mais pas seulement sur le plan organisationnel, nous passons à l’étape suivante avec ce projet de loi. Les gouvernements fédéral, provinciaux et locaux s’engagent également à poursuivre les projets de numérisation avec un budget pouvant atteindre 180 millions d’euros: argent que nos administrations doivent numériser de toute urgence et qui profitera à nos citoyens. Parce que les administrations modernes et allégées, avec les procédures électroniques ainsi que les méthodes de paiement électroniques, peuvent nous éviter l’une ou l’autre transition future.

Cependant, les utilisateurs de services administratifs ayant des projets de phares et l’établissement d’une coopération informatique fédérale conjointe ne sont pas acceptés. Nous ne pouvons être acceptés que si nous prenons au sérieux les préoccupations et les réserves de la population vis-à-vis de l’administration en ligne, ce qui implique avant tout d’assurer la protection et la sécurité des données relatives aux applications, aux fichiers électroniques et aux avis. Nous prenons cela au sérieux et c’est notre objectif ultime.

À la fin de la législature, nous souhaitons toujours offrir en ligne les 100 principaux services administratifs allemands. Au pays des poètes et des penseurs, des start-ups et des campus de l’innovation, nous ne pouvons nous permettre de nous laisser distancer par nos amis du gouvernement électronique, par exemple autrichiens.

